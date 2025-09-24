롯데카드 대표 "재발급 100만 명 밀려…주말까지 해소"

▲ 조좌진 롯데카드 대표이사가 24일 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 통신·금융 대규모 해킹 사고에 대한 청문회에서 위원 질의에 답하고 있다.

조좌진 롯데카드 대표가 24일 고객 정보 유출 사태와 관련 "카드 재발급이 100만 명까지 밀려있는 상황으로 이번 주말까지는 대부분 해소가 될 것"이라고 밝혔습니다.조 대표는 이날 오전 과학기술방송통신위원회의 '통신·금융 해킹 사태' 청문회에서 카드 재발급이 늦어지는 이유에 대해 "하루 24시간을 온전히 가동해서 재발급할 수 있는 캐파(Capa)가 6만 장"이라며 이같이 답했습니다.롯데카드는 지난달 보안패치 누락으로 해킹 사고가 발생해 297만 명, 약 200GB의 회원 정보가 유출됐습니다.이 중 28만명은 연계정보(CI), 주민등록번호뿐만 아니라 카드번호와 유효기간, CVC 번호 등까지 유출됐습니다.조 대표는 개인정보 보호 관리 체계인 ISMS-P 인증을 받고도 사고가 있었던 데 대해서는 "인증과의 직접적인 관계보다 내부의 정보 보호 관리 실태가 부실했다"고 했습니다.사임을 포함한 인적 쇄신을 고려 중이냐는 질문에 "그렇다"고 재차 입장을 밝혔습니다.MBK파트너스는 보안 투자를 강화하겠다면서도 롯데카드 매각 추진 의사를 분명히 했습니다.윤종하 MBK파트너스 부회장은 "올해도 롯데카드를 매각할 과정에 있는 것 아니냐"는 질문에 "그렇다"고 답했습니다.매각을 추진하는데 5년간 1천100억 원을 투자하겠다는 것을 믿을 수 있냐는 질문에도 "금융사 투자를 여러 번 한 적이 있기 때문에 금융 보안은 핵심 가치라고 생각한다"라고 일축했습니다.(사진=연합뉴스)