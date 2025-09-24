검은 정장에 수용번호 '4398' 단 김건희…직업 묻자 "무직입니다"

도이치모터스 주가 조작과 통일교 금품 수수 혐의, '명태균 사건' 등으로 구속기소된 김건희 여사는 오늘(24일) 검은 정장 차림에 수용번호를 단 채 법정에 출석했습니다.



서울중앙지법 형사합의27부(우인성 부장판사)는 이날 오후 2시 10분 자본시장법 위반, 정치자금법 위반, 특정범죄가중처벌법상 알선수재 혐의로 구속돼 재판에 넘겨진 김 여사의 첫 공판기일을 열었습니다.



전직 영부인이 피고인으로 재판에 출석하는 건 헌정사상 처음입니다.



재판부는 오후 2시 9분 입정해 언론 촬영 허가 사유와 촬영 시 유의사항 등을 설명한 뒤 피고인인 김 여사를 법정으로 불렀습니다.



김 여사는 검은 정장 차림에 뿔테 안경을 쓰고 흰색 마스크를 쓴 채 법정에 들어왔습니다.



머리는 뒤로 묶었고, 왼쪽 가슴엔 수용번호 '4398번'이 적힌 배지를 달았습니다.



양손을 앞에 모으고 들어선 김 여사는 피고인석에 앉기 전 방청석을 향해 살짝 고개를 숙였습니다.



김 여사는 진술거부권을 고지한 뒤 국민참여재판을 원하느냐고 묻는 재판부 질문에 "아닙니다"라고 답했습니다.



국민참여재판은 배심원들이 참여해 유무죄 여부를 판단하는 재판 방식으로, 법조인인 특검팀 검사와 변호인 사이의 공방과 달리 배심원을 설득하는 과정이 포함됩니다.



국민 여론 측면에서 상대적으로 불리한 김 여사 측에선 더 나은 선택지라고 보지 않은 겁니다.



피고인 신원을 확인하는 인정신문 절차에서 "직업이 없는 게 맞느냐"는 질문에는 "네. 무직입니다"라고 짧게 답했습니다.



재판이 진행되는 내내 김 여사는 담담한 표정으로 허공을 바라보거나 고개를 살짝 떨어뜨렸습니다.



재판 진행 도중 옆자리에 앉은 최지우 변호사, 채명성 변호사와 이야기를 나누고 고개를 끄덕이기도 했습니다.



40분 만인 오후 2시 50분 재판이 종료되고 재판부가 퇴정한 뒤에도 김 여사는 변호사들과 1분여간 대화를 나누다가 법정을 떠났습니다.



김 여사는 2010년 10월∼2012년 12월 권오수 전 도이치모터스 회장, 이종호 전 블랙펄인베스트 대표 등과 공모를 통해 도이치모터스 주가 조작에 가담해 8억 1천만 원 상당의 부당이득을 취득한 혐의(자본시장법 위반) 등으로 지난달 29일 구속기소됐습니다.



2021년 6월∼2022년 3월 윤 전 대통령과 공모해 '정치 브로커' 명태균 씨로부터 합계 2억 7천만 원 상당의 여론조사를 무상으로 제공받은 혐의(정치자금법 위반), 건진법사 전성배 씨와 공모해 2022년 4∼7월 통일교 관계자로부터 교단 현안 청탁과 함께 고가 목걸이 등 합계 8천만 원 상당의 금품을 수수한 혐의(특정범죄가중처벌법상 알선수재)도 적용됐습니다.



(사진=연합뉴스)