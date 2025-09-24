취객 손에 묻은 피…산책 나온 시민이 살인미수범 붙잡아

▲ 경기 성남수정경찰서 전경

주점 업주에게 흉기를 휘두르고 달아나려다가 산책 중이던 시민에게 붙잡힌 50대 남성이 검찰에 넘겨졌습니다.경기 성남수정경찰서는 살인미수 혐의로 A 씨를 구속 송치했다고 오늘(24일) 밝혔습니다.A 씨는 지난 17일 오후 11시 25분 성남시 수정구에 있는 단골로 다니던 주점에서 업주인 60대 여성 B 씨에게 흉기를 휘두른 혐의를 받고 있습니다.B 씨는 얼굴과 팔 부위를 크게 다쳐 병원 치료를 받고 최근 퇴원했습니다.공사 현장에서 일하는 A 씨는 동료 한 명과 함께 만취 상태로 이 주점에서 술을 더 마시려다가 B 씨가 자기를 무시한다고 느끼고 공사 현장 작업용 흉기를 꺼내 휘두른 것으로 조사됐습니다.그는 범행 직후 흉기를 바닥에 떨어뜨린 채 주점을 나섰다가 아내, 레트리버 반려견과 함께 산책하던 C 씨에게 붙잡혔습니다.C 씨는 비틀거리며 주점을 나온 A 씨의 손에 피가 묻어있는 것을 보고 수상함을 느껴 A 씨를 주점 주변 상가 계단에 앉게 한 뒤 경찰에 신고했습니다.경찰 관계자는 "C 씨로부터 A 씨를 인계받아 현행범 체포한 것으로 다행히 이 과정에서 A 씨가 별다른 저항을 하지 않아 주점 업주 외에 다친 사람은 없다"며 "범인 검거에 도움을 준 C 씨에게 포상금을 지급하는 방안을 검토하고 있다"고 말했습니다.(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)