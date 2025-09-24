"5살 아들 목에 사탕 걸렸어요" 다급한 외침…신속 조치로 구조

▲ 하임리히법 하는 춘천 경찰

기도에 사탕이 막혀 급히 지구대를 찾은 5살 남자아이가 경찰의 신속한 응급조치 덕에 위기를 넘겼습니다.오늘(24일) 강원 춘천경찰서에 따르면 전날 오후 5시 26분 춘천 후평지구대에 A(5)군 어머니의 다급한 외침이 울려 퍼졌습니다.A 군 어머니는 "사탕이 목에 걸렸다"며 다급히 경찰에 도움을 요청했습니다.당시 A 군은 기도가 막혀 얼굴이 붉게 달아올랐고, 제대로 숨을 쉬지 못하는 위급한 상태였습니다.호흡 곤란을 호소하는 A 군을 발견한 김 모 경장과 이 모 경감은 A 군을 뒤에서 안아 번갈아 하임리히법을 시도했습니다.하임리히법은 이물질로 기도가 폐쇄됐을 때 실시하는 응급처치법으로 영유아의 경우 얼굴이 아래를 향한 상태로 등을 두드리거나 가슴 압박을 실시해 이물질을 빼내는 방식입니다.두 사람의 발 빠른 응급조치 덕에 1분 만에 A 군 목에 걸린 사탕이 빠지면서 A 군의 얼굴이 차츰 편안해졌고, 이후 완전히 호흡을 회복했습니다.박상경 서장은 "시민의 생명과 안전을 지키는 것이 경찰의 가장 중요한 책무"라며 "앞으로 예기치 못한 위급 상황에 즉각 대응할 수 있도록 응급처치 교육과 훈련을 강화해 나가겠다"고 말했습니다.(사진=춘천경찰서 제공, 연합뉴스)