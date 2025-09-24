김건희 첫 재판 40분간 진행…'주가 조작·명태균·통일교' 혐의 모두 부인

이미지 확대하기

도이치모터스 주가 조작, 통일교 금품 수수, '명태균 사건' 관련 혐의 등으로 구속기소된 김건희 여사의 첫 재판이 40분 만에 종료됐습니다.서울중앙지법 형사합의27부(우인성 부장판사)는 오늘(24일) 오후 2시 10분 김 여사의 첫 공판기일을 열었습니다.앞서 재판부는 언론에 김 여사가 이날 법정에 들어서서 피고인석에 앉은 모습까지 내부 촬영을 허가했습니다.전직 영부인이 법정에서 피고인으로 나와 재판받는 건 헌정사상 처음입니다.김 여사 측은 모두진술을 통해 특검팀이 기소한 범죄 혐의 사실을 모두 부인했습니다.2010년 10월∼2012년 12월 권오수 전 도이치모터스 회장, 이종호 전 블랙펄인베스트 대표 등과 공모를 통해 도이치모터스 주가 조작에 가담해 8억 1천만 원 상당의 부당이득을 취득한 혐의에 대해서는 "이미 과거 정권에서 두 차례에 걸쳐 '혐의 없음' 결정이 내려졌다"며 "주가 조작에 공모하지 않았고, 관리한다는 인식을 하지 못했다"고 주장했습니다.2021년 6월∼2022년 3월 윤 전 대통령과 공모해 '정치 브로커' 명태균 씨로부터 합계 2억 7천만 원 상당의 여론조사를 무상으로 제공받은 혐의에 대해서도 "명 씨가 개인적으로 실시한 여론조사를 피고인이 카카오톡으로 몇 차례 받아본 것에 불과하다"며 "캠프를 통해서도 다수의 여론조사가 진행됐고, 굳이 명 씨를 통해 별도의 여론조사를 할 이유가 없는 상황"이라고 설명했습니다.이어 2022년 국회의원 보궐선거에 김영선 전 국민의힘 의원이 공천받도록 영향력을 행사한 혐의에 대해서도 "공천에 개입한 사실이 없다"고 강조했습니다.건진법사 전성배 씨와 공모해 2022년 4∼7월 통일교 관계자로부터 교단 현안 청탁과 함께 고가 목걸이 등 합계 8천만 원 상당의 금품을 수수한 혐의에 대해서는 "윤영호(전 통일교 세계본부장)로부터 샤넬 가방을 전달받은 사실도 없다. 언론 보도에 따르면 윤영호가 '배달 사고'가 있다는 식으로 전성배에게 문자메시지를 보낸 게 확인되는데 이게 그 사건의 실체가 아닐까 한다"고 주장했습니다.재판부는 증인신문 일정을 정리하기 위해 모레(26일) 한 차례 준비기일을 열기로 했습니다.정식 공판과 달리 준비기일엔 피고인 출석 의무가 없어서 김 여사는 출석하지 않을 예정입니다.본격적인 재판은 다음 달 15일부터 주 2회씩 진행됩니다.재판부는 "매주 수요일과 금요일 재판을 진행하겠다. 10월에는 15, 22, 24, 29일 네 차례 증인 27명에 대한 주신문을 진행하고, 12월 말까지 증거 조사를 마치겠다"고 밝혔습니다.김 여사 관련 의혹을 수사하는 특검팀은 지난 달 12일 자본시장법 위반, 정치자금법 위반, 특정범죄가중처벌법상 알선수재 혐의로 김 여사를 구속하고, 같은 달 29일 재판에 넘겼습니다.