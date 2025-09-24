'쾅' 풀숲서 튀어나온 스포츠카…순식간에 '아수라장'

<오! 클릭> 마지막 검색어는 '풀숲 뚫고 튀어나온 황당 자동차'입니다.



지난달 9일 오전 경기도의 한 도로 진출 램프 구간입니다.



블랙박스 제보 차량 운전자가 커브 길을 서서히 돌아 나가려는 순간, 도로 왼쪽 풀숲에서 빨간색 스포츠카 한 대가 갑자기 튀어나옵니다.



이 차는 대체 어디서 날아온 걸까요.



예상치 못한 곳에서 차가 나타날 거란 상상도 못 했던 운전자는 급제동을 했지만, 결국 그대로 스포츠카를 들이받고 말았습니다.



불과 1, 2초만에 벌어진 일이었습니다.



이번 사고로 차량들의 에어백이 터지고 연기가 나면서 현장은 순식간에 아수라장이 됐습니다.



문제의 스포츠카는 진출 램프 구간을 지나다가 도로를 벗어나 사고를 낸 것으로 확인됐고요, 게다가 스포츠카 운전자는 전날 밤까지 술을 마신 것으로 전해졌습니다.



영상을 본 누리꾼들은 "무슨 고라니 마냥 튀어나오네" "피해자, 앞으로 무서워서 한동안 운전 못 할 듯" "이런 사고를 어떻게 피하나, 피해가 이만한 게 기적" 등의 반응을 보였습니다.



(화면출처 : 유튜브 한문철TV)