미국인 4명 중 3명 "트럼프는 노벨평화상 수상 자격 없어"

▲ 지난 23일 뉴욕에서 사람들이 도널드 트럼프 미국 대통령에 대한 항의 시위를 위해 거리에 앉아 교통을 차단하고 있다.

미국인 4명 중 3명은 트럼프 대통령이 노벨평화상을 받을 자격이 없다고 생각하는 것으로 나타났습니다.워싱턴포스트(WP)와 여론조사업체 입소스가 미국 성인 2천513명을 대상으로 실시해 현지시간 23일 공개한 전국 여론조사에 따르면 미국인의 76%는 트럼프 대통령의 노벨평화상 수상에 부정적이었습니다.트럼프 대통령이 노벨평화상을 받을 자격이 있다고 응답한 비율은 22%에 불과했습니다.특히 소속 정당인 공화당 지지층조차 트럼프 대통령의 노벨평화상 수상에 대해 찬성과 반대가 각각 49%로 팽팽하게 의견이 나뉜 것으로 조사됐습니다.민주당 지지자 중에서 트럼프 대통령이 노벨 평화상을 받을 자격이 있다고 응답한 비율은 3%뿐이었습니다.트럼프 대통령은 최근 노벨평화상 수상에 대해 적극적으로 의지를 밝혀왔습니다.캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 최근 언론 브리핑 세 번이나 트럼프 대통령이 노벨상을 받을 자격이 있다고 주장했습니다.레빗 대변인은 트럼프 대통령이 한 달에 한 번꼴로 평화협정이나 휴전을 중재했다면서 "노벨평화상을 줄 시점이 이미 지났다"고 밝혔습니다.앞서 네타냐후 이스라엘 총리도 백악관 방문 당시 트럼프 대통령을 노벨평화상 후보로 추천한 서한을 선물하기도 했습니다.이 같은 의욕적인 움직임에도 불구하고 미국인들이 트럼프 대통령의 노벨평화상 수상에 부정적인 것은 낮은 인기 때문으로 보입니다.여론조사 결과 응답자의 53%는 트럼프 대통령에 대한 반대 입장을 밝혔고, 41%만 지지한다고 답했습니다.트럼프 대통령을 비판하는 응답자의 20%는 이민 정책을 가장 큰 문제로 꼽았고, 13%는 상호 관세 정책이 문제라고 지적했습니다.민주주의 및 헌법 파괴가 문제라고 응답한 비율도 9%나 됐고, 트럼프 대통령의 정책 전부가 문제라는 응답도 9%로 조사됐습니다.다만 트럼프 대통령을 지지하는 응답자들 사이에선 55%가 이민 정책을 가장 잘한 일로 꼽았습니다.(사진=게티이미지)