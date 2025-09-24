MLB 샌프란시스코 이정후, 13일 만에 타점…4타수 1안타 활약

▲ 이정후의 세인트루이스전 경기 모습

미국 메이저리그(MLB) 샌프란시스코 자이언츠의 외야수 이정후가 13일 만에 타점을 생산했습니다.샌프란시스코는 오늘(24일) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코의 오라클파크에서 열린 2025 MLB 정규시즌 세인트루이스 카디널스와 홈경기에서 9대 8로 졌습니다.6번 타자 중견수로 선발 출전한 이정후는 4타수 1안타 1타점, 삼진 1개의 성적을 냈습니다.시즌 타율은 0.261(545타수 142안타)을 유지했습니다.이정후는 팀이 3대 0으로 뒤진 2회말 투아웃 후 첫 타석에서 유격수 땅볼로 물러났습니다.샌프란시스코가 4대 3으로 역전한 3회 두 번째 타석에서 이정후는 안타를 쳤습니다.투아웃 1, 3루에서 타석에 들어선 이정후는 세인트루이스 두 번째 투수 존 킹의 싱커를 받아쳐 중전 안타로 1타점을 올렸습니다.시즌 53타점째를 수확한 이정후가 타점을 기록한 것은 11일 애리조나 다이아몬드백스와 경기 이후 13일 만입니다.그러나 이정후는 5회 삼진, 7회 1루 땅볼로 물러나 '멀티 히트' 생산에는 실패했습니다.샌프란시스코는 6회말까지 8대 3으로 앞서 있었으나 7회 4실점에 이어 9회초에 9대 8로 역전을 허용하며 1점 차 패배를 당했습니다.최근 6경기 1승 5패로 부진한 샌프란시스코는 77승 81패를 기록하며 '가을 야구' 탈락이 사실상 확정됐습니다.와일드카드 부문 3위 뉴욕 메츠(81승 76패)가 남은 5경기를 다 패하고, 샌프란시스코가 남은 4경기를 다 이겨야 81승 81패로 동률이 됩니다.샌프란시스코는 25일 세인트루이스와 3연전 마지막 경기를 치르고, 27일부터 콜로라도 로키스와 정규시즌 마지막 3연전을 시작합니다.로스앤젤레스(LA) 다저스 김혜성은 애리조나와 원정 경기에 결장했습니다.경기는 애리조나가 5대 4로 승리했습니다.김혜성은 15일 샌프란시스코와 경기 이후 8경기 연속 출전 기회를 얻지 못했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)