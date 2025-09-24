1992년 이후 멈춘 '천년의 소리'…성덕대왕신종, 다시 울릴까

▲ 2022년 성덕대왕신종 타음 조사 현장 모습

"황동 12만 근을 희사하여 부왕이신 성덕왕을 위해 큰 종 하나를 주조하고자 하였으나 완성하지 못하고 세상을 떠나니…." ('삼국유사' 중에서) 국보 '성덕대왕신종'은 우리에게 '에밀레종'이라는 이름으로 친숙합니다.신라 제35대 왕인 경덕왕(재위 742∼765)이 아버지인 성덕왕(재위 702∼737)의 위업을 기리기 위해 만들기 시작해 그 아들인 혜공왕 재위 기간인 771년에 완성됐습니다.우리나라 종 가운데 최고 걸작으로 평가받는 성덕대왕신종의 울림이 잠시 멈춘 가운데, 깊고 그윽한 울림을 다시 들을 수 있을지 주목됩니다.성덕대왕신종은 우리나라에 남아 있는 가장 큰 종으로 알려졌습니다.국가유산청 국가유산포털은 "국보 '상원사 동종', 보물 '청주 운천동 출토 동종'과 더불어 우리나라에 남아 있는 완전한 형태의 통일신라시대 범종 3구 중 하나"라고 소개하고 있습니다.이 종은 당초 봉덕사에 봉안돼 '봉덕사종'으로 불리기도 했으며, 이후 영묘사를 거쳐 경주 읍성 남문 바깥의 종각에서 시각을 알리는 역할도 했습니다.일제강점기였던 1915년에는 경주부 관아였던 옛 경주박물관으로 옮겨졌고, 1975년 국립경주박물관이 현재 위치에 신축되면서 야외 종각에 전시돼 있습니다.종의 높이는 3.66ｍ, 무게는 18.9t(톤)에 이릅니다.통일신라 예술이 전성기에 달했을 때 만들어진 종으로, 몸통에는 1천여 자의 명문이 새겨져 있어 당대 문화와 예술·사상을 엿볼 수 있는 걸작으로 평가받습니다.특히 구름을 타고 날아오를 듯한 비천(飛天·하늘을 날아다니며 하계 사람과 왕래한다는 여자 선인을 뜻함)상은 기법이 화려하고 독창적입니다.그러나 '천년의 울림'은 현재 멈춘 상태입니다.국립경주박물관은 1992년을 마지막으로 정기 타종을 중단했습니다.이를 두고 '종은 본래 쳐야 하는 것'이라는 주장과 '종을 계속 치면 훼손될 위험이 크다'는 의견이 맞서면서 논쟁이 이어지기도 했습니다.박물관은 신종의 보존 상태와 구조적 변화를 살펴보기 위해 1996년, 2001∼2003년, 2020∼2022년 등 3차례에 걸쳐 타음(打音) 조사했습니다.타음 조사는 종을 실제로 두드려 울리는 소리를 분석하는 방식으로 합니다.종이 내는 고유의 진동(고유주파수)과 미세한 비대칭으로 일어나는 맥놀이 현상은 균열이나 변형이 생기면 곧바로 달라지기에 이를 관찰하기 위함입니다.맥놀이는 진동수가 비슷한 둘 이상의 소리가 간섭을 일으키는 것을 뜻합니다.최근 조사 결과 큰 변화가 관찰되지 않았으나 타종 여부는 결론이 나지 않았습니다.국립경주박물관이 2020∼2022년 조사 결과를 바탕으로 펴낸 '성덕대왕신종 타음 조사' 보고서에 따르면 고유 주파수나 음색은 과거 조사와 비교해 큰 차이가 없었습니다.보고서는 "1996년, 2001∼2003년 조사 결과를 바탕으로 비교했을 때 진동수나 주파수의 변동은 거의 없었으며 종소리에 문제가 있을 만큼의 변화는 없었다"고 설명했습니다.대체 불가능한 유물인 점을 고려하면 신중해야 한다는 입장도 나옵니다.지난 조사에서 신종의 구조 건전성을 평가한 오충석 국립금오공대 교수는 보고서에서 "신종에서 가장 취약한 부위는 전체 무게를 걸쇠에 전달하는 용뉴 부분"이라고 지적했습니다.오 교수는 "타종 시 종의 몸체보다 용뉴에 큰 응력이 발생하므로 혹시 모를 용뉴 부분의 파손에 대비해야 한다"며 "낙하 방지대를 상시 설치해 놓는 것이 안전하다"고 제언했습니다.또, 재료적 특성을 고려해 "동절기(11∼2월)에는 타종하지 않는 것이 안전하다"는 의견을 냈습니다.박물관은 성덕대왕신종을 안전하게 보존할 방안을 검토하고 있습니다.보고서는 "성덕대왕신종의 경우, 3차원(3D) 자료는 확보되어 있으나 컴퓨터단층촬영(CT) 자료는 현재까지 없는 실정"이라며 검토할 필요성이 있다고 언급했습니다.또 "다년간 타종을 하지 않은 것이 보존에 도움을 주었다는 사실을 시사한다"며 "현재 야외에서 전시 중이므로 주기적인 모니터링으로 상황에 대처해야 한다"고 짚었습니다.박물관은 오후 7시 야외 종각에서 시민 771명을 초대하는 공개 행사를 엽니다.성덕대왕신종의 깊은 울림을 관람객에게 직접 공개하는 것은 2003년 타음 조사 이후 22년 만입니다.개천절인 10월 3일 열린 당시 조사에서는 18차례에 걸쳐 타종했습니다.박물관은 2029년까지 향후 5년간 조사를 이어갈 방침입니다.매년 9월 한 차례 공개 행사를 열어 보존·관리를 위한 자료를 쌓아가는 한편, 국민들이 성덕대왕신종의 신비로운 소리를 직접 들을 수 있도록 할 계획입니다.박물관은 새로운 전시 공간인 '신종관'(神鍾館) 건립도 추진 중입니다.최근 기후 변화를 둘러싼 우려가 큰 가운데 지금처럼 야외에서 유물을 전시할 경우 각종 재난이나 재해, 극심한 온도 차 등으로 보존 환경이 취약해질 수 있다는 판단에 따른 것으로 풀이됩니다.박물관 측은 "신종관이 마련되면 천 년 넘게 이어져 온 성덕대왕신종의 울림을 보다 안정적이고 쾌적한 환경에서 지켜낼 수 있을 것으로 기대된다"고 말했습니다.(사진=국립경주박물관 제공, 연합뉴스)