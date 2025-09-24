[뉴블더] 프롬프터·에스컬레이터 고장…'사고연발' 트럼프 유엔연설

유엔에 대해 불만을 드러내 온 트럼프 미국 대통령이 6년 만에 유엔총회에서 연설을 했습니다.



그런데 공교롭게도 트럼프 대통령 연설 때 프롬프터가 고장 나는가 하면, 트럼프 대통령 부부가 타자마자 에스컬레이터가 갑자기 멈추는 등 웃지 못할 해프닝이 잇따랐습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 프롬프터가 고장 났으니, 프롬프터 없이 연설해도 괜찮습니다. 그래도 여러분 앞에 서서 매우 기쁘고, 이렇게 하면 더 진심에서 우러나는 말을 할 수 있죠. 한 가지 확실한 건, 이 프롬프터를 맡은 사람은 지금 큰일 났다는 겁니다.]



네, 연단에 선 트럼프 대통령, 청중을 보면서 말할 수 있도록 연설 내용을 띄워 주는 프롬프터가 고장 나자 연설문을 펼치고는 이러면 더 진심에서 우러나는 말을 할 수 있다며 웃으면서 시작은 했습니다만.



잠시 뒤 자신은 7개의 전쟁을 끝냈지만, 합의 과정에서 유엔은 전화 한 통 하지 않았고, 유엔이 비효율적이고 부패한 조직이라며 쓴소리를 이어갔습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 제가 유엔에서 얻은 거라곤 올라가다 멈춰 버린 에스컬레이터뿐이었습니다. 만약 영부인이 건강이 좋지 않았다면 넘어졌을 텐데, 다행히 아주 건강하죠. 저도 건강해서 우리 둘 다 서 있을 수 있었습니다. 그리고 또 하나는 작동하지 않는 프롬프터였습니다. 유엔에서 제가 얻은 건 딱 두 가지예요. 고장난 에스컬레이터랑 고장난 프롬프터. 아주 고맙습니다.]



유엔에서 받은 건 고장 난 에스컬레이터와 프롬프터뿐이라는 말이 나온 이유는요.



앞서 연설을 위해 트럼프 대통령 부부가 유엔총회장에 도착했을 때, 에스컬레이터에 올라타자마자 갑자기 가동을 멈췄기 때문입니다.



다행히 손잡이를 잡고 있어서 넘어지진 않았지만, 트럼프 대통령 부부는 잠시 당황하다 에스컬레이터를 걸어 올라가야 했습니다.



이런 우여곡절 속에서 트럼프 대통령은 보통 15분 안팎인 정상 연설과 달리, 1시간 가까이 연설을 이어갔고요, 같은 시각 뉴욕 시내에서는 반트럼프 시위가 벌어지기도 했습니다.



(영상편집 : 최영수, 디자인 : 이소정)