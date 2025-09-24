뉴스

트럼프 '타이레놀' 발언 파장…전문가 "250만 명 조사서 연관성 발견 안 돼"

[편상욱의 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다.

■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~16:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 홍순철 고려대학교 산부인과 교수
--------------------------------------------

● 트럼프발 '타이레놀' 논란

홍순철/ 고려대병원 산부인과 교수
"세계 의학계, 임신 중 타이레놀 복용 안전 인정"
"임신 초기 5-10주 사이 열이 나면 아기에게 나쁜 영향"
"열 자체가 가장 위험한 요소…발열 낮추기가 더 중요"
"유통되는 약 중 가장 안전한 약이 아세트아미노산"
"전 세계 산부인과 학계는 방침 변경하지 않음"
"스웨덴 연구에서 250만 명 조사 결과 자폐와 타이레놀 관계 없음"
"적절한 약물 치료는 오히려 태아에게 도움"

