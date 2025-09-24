뉴스

증시 활황에 빚투·하락세 베팅도 증가…한국 경제 펀더멘털은?

작성 2025.09.24
[편상욱의 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~16:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 허준영 서강대학교 경제학부 교수
--------------------------------------------

● 증시 급등 어디까지

허준영/서강대 경제학부 교수
"파월 연준 의장, 금리 인하 선반영한 주가 과열 경계 발언"
"최근 주가 상승, 외국인 매수세-반도체 호황이 주 요인"
"'빚투', 하락장 예상한 공매도 동시 증가"

● 코스피 상승 꺾이나

허준영/서강대 경제학부 교수
"미국과의 관세 협상…향후 증시에 변수"
"최근 경제 성장률 전망치 소폭 상향"

● 안 떨어지는 원·달러 환율

허준영/서강대 경제학부 교수
"미국이 요구한 3천500억 달러 투자 자금 조달 방식이 관건"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스편집부)
