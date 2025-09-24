"화물차 투자하면 큰돈"…투자금 160억 원 가로챈 40대 구속

▲ 제주경찰청
물류 운송을 위한 화물차 매입에 투자하면 큰돈을 벌 수 있다고 사람들을 속여 약 160억 원의 투자금을 가로챈 40대가 구속됐습니다.
제주경찰청은 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(사기)과 유사수신행위의 규제에 관한 법률 위반 혐의로 운수업체 대표 40대 A 씨를 구속했다고 오늘(24일) 밝혔습니다.
A 씨는 지난 2017년부터 2022년까지 6년간 화물차를 매입하는 데 투자하면 1대당 매월 수백만 원의 수익금을 받을 수 있다고 투자자를 끌어모은 뒤 40여 명으로부터 적게는 7천만 원, 많게는 30억 원 등 총 160억 원을 받아 가로챈 혐의를 받습니다.
유사수신은 법령에 따른 인허가나 등록·신고 없이 불특정 다수로부터 자금조달 사업을 하는 행위를 뜻합니다.
이 사건처럼 원금의 전액 또는 이를 초과하는 금액을 지급하겠다고 속여 돈을 받는 행위 등이 해당하며 이런 범죄가 입증되면 사기 혐의가 적용됩니다.
A 씨는 화물차를 구입한다는 명목으로 받은 투자금을 받아 화물차를 구입하지 않고, 대신 개인적인 용도로 사용한 것으로 알려졌습니다.
A 씨는 차량 매입과 물류 운송 내역 등에 대한 허위 정산내역서를 만들어 정상적으로 사업이 진행되는 것처럼 투자자들을 속여 투자금을 계속해서 수령했습니다.
피해자들은 오랫동안 수익금을 지급받지 못하자 지난 2월께 사기죄로 A 씨를 경찰에 고소했습니다.
법원은 지난 19일 도주와 증거인멸 우려가 있다며 A 씨에 대한 구속영장을 발부했습니다.
(사진=연합뉴스)