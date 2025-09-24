채상병 특검 "이번 주 이종섭 3차례 더 조사…윤 조사 곧 조율"

▲ 이종섭 전 국방부장관

채상병 사건 외압·은폐 의혹을 수사하는 특검팀이 이번 주 이종섭 전 국방부 장관을 3차례 더 소환할 예정이라고 밝혔습니다.이명현 특검팀의 정민영 특검보는 오늘(24일) 정례브리핑에서 내일과 모레, 또 일요인인 28일 이 전 장관을 추가 소환한다고 밝혔습니다.정 특검보는 "이 전 장관 측이 저녁 6시 이후에는 조사받지 않겠다는 입장"이라며 "내일과 모레에 이어 일요일 조사를 더 하기로 했다"고 말했습니다.그는 이어 "이 전 장관 조사가 마무리되면 곧바로 윤 전 대통령 조사로 넘어갈 것"이라며 "멀지 않은 시점에 조사 일정에 대해 변호인과 얘기해야 할 것"이라고 말했습니다.이 전 장관은 직권남용 혐의 피의자 신분으로 어제 특검팀의 첫 피의자 조사에 출석해 11시간가량 조사받았습니다.이 전 장관은 2023년 7월 채상병 사망 당시 윤 전 대통령과의 통화 직후 해병대 수사단의 초동 조사 결재를 번복한 사실이 드러나 'VIP 격노설'과 수사외압 의혹을 규명하기 위한 '키맨'으로 꼽힙니다.어제 이 전 장관 조사는 윤 전 대통령의 격노가 있던 것으로 추정되는 2023년 7월 31일까지의 상황에 대해 집중적으로 이뤄진 것으로 전해졌습니다.정 특검보는 현재까지 특검팀 수사 상황에 대해 "특검 출범 초반에 대통령의 격노 사실 자체에 대해 어느 정도 확인됐다"며 "그 이후 이첩 보류 지시, 기록회수, 항명 수사, 국방부 조사본부의 재조사 결정 등 과정에 이르는 사실관계에 대해 상당 부분 확인했다"고 설명했습니다.다만 고위공직자범죄수사처 수사 지연 논란, 국가인권위원회의 긴급구제 신청 및 진정 기각 사건, 임성근 전 해병대 1사단장 구명 로비 의혹 등은 아직 수사가 더 필요한 상황이라고 덧붙였습니다.