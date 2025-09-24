뉴스

[스토브리그] 정청래도 패싱한 추미애의 마이웨이…"국민 보시기에 한심하면 손해" (feat. 배현진 국민의힘 의원)

정유미 기자
작성 2025.09.24 13:53 조회수
SBS 유튜브 '정치컨설팅 스토브리그'에 출연한 배현진 국민의힘 의원에게 열렸다 하면 난장판인 법사위에 대해 물어봤습니다. 배 의원은 그렇게 쫄깃한 상임위가 없다고 운을 떼며 '블랙 코미디'라고 했는데요. 당 지도부와 사전 논의 없이 '조희대 청문회'를 열기로 한 추미애 법사위원장, 그 심리까지 진단했습니다. 추 위원장의 속내, 배 의원은 어떻게 분석하고 있을까요?

