[스토브리그] 총선, 전대, 조기대선까지 달린 한동훈은 이제…철드는 중입니다? (feat. 배현진 국민의힘 의원)

한동훈 국민의힘 전 대표가 내란특검이 법원에 청구한 증인신문에 끝내 출석하지 않았습니다. 대신 경남 거제를 찾아 이른바 '민심 투어'에 나섰는데요.

SBS 유튜브 '정치컨설팅 스토브리그'에 출연한 배현진 국민의힘 의원은 한 전 대표가 정치 입문 후 바쁜 일정을 소화하느라 정치의 밑바닥을 세세하기 알기는 어려웠다면서 정치인이라면 '정치적 철이 드는 시간이 절대적으로 필요하다' 강조했는데요. 이 시간, 내년 6월 선거를 염두에 둔 걸까요? 선거에 나간다면, 한때 가까웠지만 이제는 너무나 멀어진 장동혁 대표에게 공천을 받을 수 있을까요?



