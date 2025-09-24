뉴스

[스토브리그] 추미애 잡으러 나경원도 경기로?…거제로 떠난 한동훈, 재보궐 노리고? (feat. 배현진 국민의힘 의원)

정유미 기자
작성 2025.09.24 13:52 조회수
"윤석열 오빠한테 무슨 도움이 됩니까" "여기서 윤석열 얘기가 왜 나옵니까" 어제 법사위에서 추미애 위원장과 나경원 의원이 주고받은 말입니다. 열릴 때마다 난장판이 되는 법사위, 이거 정말 내년 6월 선거 때문일까요? SBS 유튜브 '정치컨설팅 스토브리그'에는 최근 국민의힘 서울시당위원장으로 당선된 배현진 의원이 출연합니다. '친한계' 배 의원은 오세훈 시장과 서울시장 선거 준비를 착착 하게 될까요? 추석 연휴를 앞두고 민심 투어를 떠난 한동훈 전 대표는 재보궐 선거를 노리고 있는 걸까요? 가감 없이 물어보겠습니다.

