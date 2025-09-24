뉴스

[자막뉴스] 독도는 '암초'로 표기해놓고…'공항'은 쓰시마 연결 "실화?"

박서경 기자
작성 2025.09.24 14:08 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
구글 지도가 전 세계 42개국에서 독도를 '리앙쿠르 암초'로 표기하고 있는 사실이 확인됐습니다.

'독도 지킴이'로 활동하는 서경덕 성신여대 교수는 지난 주말 자신의 SNS 팔로워들과 함께 각국 구글 지도 표기 현황을 조사한 결과, 미국과 캐나다, 영국 등 모두 42개국에서 독도가 '리앙쿠르 암초'로 잘못 표기돼 있다는 사실을 확인했다고 밝혔습니다.

서 교수는 3년 전 같은 방식으로 조사했는데 그때와 달라진 점이 없다며 구글 측에 항의했지만 시정되지 않고 있단 점을 지적했습니다.

또, 독도로 올바르게 표기된 건 한국뿐이었다며 여전히 일본이 주장하는 대로 다케시마로 표기되고 있다고 지적했습니다.

이와 함께 '독도 공항' 검색에 대한 오류도 발견됐습니다.

독도에는 공항이 없는데도 '독도 공항'을 검색하면, 일본 '쓰시마 공항'으로 연결되는 오류가 확인된 겁니다.

서 교수는 구글 지도 서비스가 사실상 글로벌 표준으로 활용되는 현실에서 이런 오류는 단순 실수가 아닌 영토 주권과 직접 연결되는 문제라며 정부 차원의 적극적 대응이 필요하다고 강조했습니다.

(취재: 박서경 / 영상편집: 고수연 / 디자인: 이수민 / 화면제공: 서경덕 교수 / 제작: 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
박서경 기자 사진
박서경 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지