[자막뉴스] 독도는 '암초'로 표기해놓고…'공항'은 쓰시마 연결 "실화?"

구글 지도가 전 세계 42개국에서 독도를 '리앙쿠르 암초'로 표기하고 있는 사실이 확인됐습니다.



'독도 지킴이'로 활동하는 서경덕 성신여대 교수는 지난 주말 자신의 SNS 팔로워들과 함께 각국 구글 지도 표기 현황을 조사한 결과, 미국과 캐나다, 영국 등 모두 42개국에서 독도가 '리앙쿠르 암초'로 잘못 표기돼 있다는 사실을 확인했다고 밝혔습니다.



서 교수는 3년 전 같은 방식으로 조사했는데 그때와 달라진 점이 없다며 구글 측에 항의했지만 시정되지 않고 있단 점을 지적했습니다.



또, 독도로 올바르게 표기된 건 한국뿐이었다며 여전히 일본이 주장하는 대로 다케시마로 표기되고 있다고 지적했습니다.



이와 함께 '독도 공항' 검색에 대한 오류도 발견됐습니다.



독도에는 공항이 없는데도 '독도 공항'을 검색하면, 일본 '쓰시마 공항'으로 연결되는 오류가 확인된 겁니다.



서 교수는 구글 지도 서비스가 사실상 글로벌 표준으로 활용되는 현실에서 이런 오류는 단순 실수가 아닌 영토 주권과 직접 연결되는 문제라며 정부 차원의 적극적 대응이 필요하다고 강조했습니다.



(취재: 박서경 / 영상편집: 고수연 / 디자인: 이수민 / 화면제공: 서경덕 교수 / 제작: 디지털뉴스편집부)