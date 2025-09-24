KT "관리부실 인정"…KT·롯데카드 해킹 청문회

<앵커>



지금 국회에서는 KT와 롯데카드 해킹 사태에 대한 청문회가 열리고 있습니다. KT는 초소형 기지국에 대한 관리가 부실했다며, 전체 소액결제 건에 대한 피해여부를 확인 중이라고 밝혔습니다.



KT와 롯데카드에서 발생한 해킹 사태의 경위 등을 묻기 위해 오전부터 열리고 있는 국회 과기방통위 청문회.



[최민희/국회 과기방통위 위원장 : 이번 KT와 롯데카드 해킹사건은 그 피해가 국민 생활 전반에 직접적인 위협으로 이어질 수 있다는 점에서 매우 중대한 사안입니다.]



증인으로 나온 두 회사 대표는 최근 사태에 고개를 숙였습니다.



[김영섭/KT 대표이사 : 전 국민들이 불안케 하고 걱정과 심려를 끼쳐 드려서 정말로 죄송하다고 생각합니다.]



[조좌진/롯데카드 대표이사 : 금융회사로서 고객 정보가 유출됐다는 그 자체만으로도 사실은 엄청난 실수이자 잘못이라고 생각합니다.]



오전 질의는 KT에 집중됐는데, 국회 과방위원들은 KT가 이상 징후를 미리 파악하고도 허위 보고한 의혹이 있고, 피해 지역도 은폐한 정황이 있다고 지적했습니다.



[황정아/민주당 의원 : 9월 4일 이상 징후를 발견했다고 (KT) 내부 자료에 되어 있습니다. 정작 KISA에 침해사실 신고 전 이상 징후 없었다고 허위 보고를 했습니다.]



[김영섭/KT 대표이사 : 인천, 광명, 부천 이쪽에서 발생한 사고 건수가 약 85% 정도 되어서 일대라고 표현한 것 같습니다. 그건 제가 생각해도 잘못했다고 생각합니다.]



이번 해킹 사태에 사용된 초소형 기지국, 팸토셀에 대한 관리가 부실했던 것 아니냐는 지적에 KT는 인정한다고 밝혔습니다.



[이상휘/국민의힘 의원 : (해킹사태의) 시발이 이 팸토셀 문제인데 그러면 간단히 생각하면 이거 관리 잘못했다는 거 아닙니까?]



[김영섭/KT 대표이사 : 그동안의 관리가 아주 부실했고, 이 사고 이후에는 전부다 (통신)망에 붙지 못하도록 조치했습니다.]



KT는 소액 결제 피해가 ARS 인증뿐 아니라 SMS 등 전체 인증을 대상으로 확인 중이라고 밝혔고, 과기부는 이번 해킹 사태에 따른 KT 복제폰 가능성도 살펴보겠다고 말했습니다.



