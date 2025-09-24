뉴스

정청래 "삼권분립 사망 운운, 코미디"…조희대 압박 최고조

박찬범 기자
작성 2025.09.24 12:17 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

민주당에서는 조희대 대법원장에 대한 공세 수위를 한층 끌어올리고 있습니다. 정청래 민주당 대표는 "대통령도 갈아치우는데"라는 표현까지 써가며 조 대법원장 청문회 필요성 강조했습니다. 국민의힘에서는 삼권분립을 흔드는 일이라며 거센 반발을 이어가고 있습니다.

박찬범 기자입니다.

<기자>

오는 30일 열릴 예정인 '조희대 대법원장 대선 개입 의혹 관련 긴급 현안 청문회'.

정청래 민주당 대표는 "국민의힘과 언론이 '조희대 청문회'를 두고 삼권분립 사망 운운하는 것은 역사의 코미디"라며, 청문회 필요성을 강조했습니다.

[정청래/민주당 대표 : 부정 비리 국정농단 내란사태 등 불의한 대통령들 다 쫓아냈습니다. 대법원장이 뭐라고 이렇게 호들갑이니까.]

청문회 출석이 예정된 조 대법원장을 비롯한 증인들을 향해서도 "입법부의 행사 권한에 협조하라"고 압박했습니다.

정 대표는 어젯밤 "대통령도 갈아치우는데 대법원장이 뭐라고" 반문하는 내용의 글도 SNS에 남겼습니다.

그제 민주당 법사위원들이 지도부와 사전 상의 없이 조 대법원장 청문회 일정을 잡아 당내 우려가 나왔었는데, 정 대표가 당 강경파 의원들을 두둔하고 나선 겁니다.

국민의힘 의원들은 조 대법원장 청문회를 할 이유가 없다며 거센 항의를 이어가고 있습니다.

[나경원/국민의힘 의원 : 저는 아주 고약한 지금 사법파괴가 시작됐다고 보고요. 저희는 일단 조희대 대법원장을 대선 개입 청문회에 (부른 것은) 명백한 사법파괴로 보고….]

국민의힘은 이번 청문회는 조 대법원장을 탄핵하기 위한 것이라며, "삼권 분립을 완전히 뒤흔드는 다수당 독재 정치의 끝판왕"이라고 비판했습니다.

조 대법원장이 지난 대통령 선거 전에 한덕수 전 총리 등을 만났다는 이른바 '비밀 회동설'도 "근거도 없는 음모론"이라고 깎아내렸습니다.

(영상취재 : 박현철, 영상편집 : 전민규)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
박찬범 기자 사진
박찬범 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지