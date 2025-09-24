정청래 "삼권분립 사망 운운, 코미디"…조희대 압박 최고조

<앵커>



민주당에서는 조희대 대법원장에 대한 공세 수위를 한층 끌어올리고 있습니다. 정청래 민주당 대표는 "대통령도 갈아치우는데"라는 표현까지 써가며 조 대법원장 청문회 필요성 강조했습니다. 국민의힘에서는 삼권분립을 흔드는 일이라며 거센 반발을 이어가고 있습니다.



박찬범 기자입니다.



오는 30일 열릴 예정인 '조희대 대법원장 대선 개입 의혹 관련 긴급 현안 청문회'.



정청래 민주당 대표는 "국민의힘과 언론이 '조희대 청문회'를 두고 삼권분립 사망 운운하는 것은 역사의 코미디"라며, 청문회 필요성을 강조했습니다.



[정청래/민주당 대표 : 부정 비리 국정농단 내란사태 등 불의한 대통령들 다 쫓아냈습니다. 대법원장이 뭐라고 이렇게 호들갑이니까.]



청문회 출석이 예정된 조 대법원장을 비롯한 증인들을 향해서도 "입법부의 행사 권한에 협조하라"고 압박했습니다.



정 대표는 어젯밤 "대통령도 갈아치우는데 대법원장이 뭐라고" 반문하는 내용의 글도 SNS에 남겼습니다.



그제 민주당 법사위원들이 지도부와 사전 상의 없이 조 대법원장 청문회 일정을 잡아 당내 우려가 나왔었는데, 정 대표가 당 강경파 의원들을 두둔하고 나선 겁니다.



국민의힘 의원들은 조 대법원장 청문회를 할 이유가 없다며 거센 항의를 이어가고 있습니다.



[나경원/국민의힘 의원 : 저는 아주 고약한 지금 사법파괴가 시작됐다고 보고요. 저희는 일단 조희대 대법원장을 대선 개입 청문회에 (부른 것은) 명백한 사법파괴로 보고….]



국민의힘은 이번 청문회는 조 대법원장을 탄핵하기 위한 것이라며, "삼권 분립을 완전히 뒤흔드는 다수당 독재 정치의 끝판왕"이라고 비판했습니다.



조 대법원장이 지난 대통령 선거 전에 한덕수 전 총리 등을 만났다는 이른바 '비밀 회동설'도 "근거도 없는 음모론"이라고 깎아내렸습니다.



