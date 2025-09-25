"'죽음'을 대입하면, 모든 게 용서돼"…배우 이진욱이 달라졌다 [스프]

(SBS 연예뉴스 강선애 기자)배우 이진욱은 데뷔 23년 차 배우다. 그동안 '로맨스가 필요해' 같은 로맨틱 코미디도, '나인', '보이스' 같은 장르물도, '스위트홈', '오징어게임' 같은 글로벌 흥행작도 출연하며, 오랜 시간 다양한 작품으로 대중을 만나왔다. 그런 그가 처음으로 변호사 역할을 맡아 법정물을 선보였다. 최근 종영한 JTBC 드라마 '에스콰이어:변호사를 꿈꾸는 변호사들'(이하 '에스콰이어')을 통해서다.'에스콰이어'는 대형 로펌을 배경으로 변호사들의 고민과 성장, 사내 정치와 음모, 다양한 소송 에피소드를 녹여낸 작품이다. 특히 정의롭고 똑똑하지만 아직은 서툰 신입 변호사 강효민이 차갑지만 실력은 최고인 파트너 변호사 윤석훈을 통해 완전한 변호사로 성장해 나가는 이야기가 중점으로 그려진다. 이진욱은 정채연이 연기한 강효민 캐릭터를 성장시키는 윤석훈 역을 맡아 프로페셔널한 변호사의 면모를 연기했다.'에스콰이어'는 초반 3%대의 낮은 시청률로 시작했지만, 입소문과 함께 시청률이 상승하며 최고 시청률 9%대를 기록했다. 또 넷플릭스에서도 5주 연속 비영어 시리즈 10위 안에 오르며 인기를 입증했다. 이 정도면 성공적인 드라마 성적인데, 정작 이진욱은 '에스콰이어'가 대중의 사랑을 받을 것이라 확신하지 못했다고 한다.이진욱의 배우 인생에서 첫 변호사 도전이었다. 변호사 캐릭터는 대사량도 많은데 일상에서 쓰지 않는 법률 용어가 많아 베테랑 배우들도 연기하기 버거워하곤 한다. 그런데 이진욱은 "나랑 잘 맞았다"며 큰 만족감을 드러냈다. 그러면서 어릴 적 경험한 '적성검사' 이야기를 꺼냈다.극 중 윤석훈은 냉철한 성격에 일에 있어서 빈틈없이 완벽하다. 이에 후배 변호사들의 길라잡이가 되는 존재다. 이진욱은 스스로 정한 기준에 따라 답이 확실한 윤석훈의 성격이 자신과 닮았다고 설명했다.윤석훈 캐릭터에 대한 이해도가 아무리 높았어도, '변호사 윤석훈'의 기능적인 능숙함을 연기하는 건 다른 문제다. 어려운 법률 용어들, 소송에 관련돼 복잡하고 긴 대사를 자연스럽게 내뱉기 위해서는 특별한 노력이 뒤따랐다.'에스콰이어'는 소송의 진행 과정, 변호사들의 사건 해결 방식을 엿보며 생소한 법적 절차를 간접 경험하는 법정물 특유의 재미를 선사했다. 그리고 사건을 다각도로 바라보며 여러 입장을 조명한다는 점이 이색적이었다. 법 앞에서 피고나 원고, 승소나 패소로 나뉠 순 있어도, 그게 절대적인 선과 악을 뜻하진 않고 다양하게 해석될 수도 있다는 메시지에 공감하게 했다.신입 변호사의 성장기를 다루는 작품인 만큼, 신입 변호사 강효민을 연기한 정채연과 그를 성장시키는 윤석훈 역의 이진욱의 연기 호흡이 중요했다. 이진욱은 같은 소속사 후배이기도 한 정채연에 대한 믿음이 컸다. 아직 신인이라 초반엔 우려의 시선들이 있었지만 "대본리딩 하는 날, 걱정을 종식시켰다. 현장에서도 너무 잘해서, 오히려 '나만 잘하면 되겠다' 생각했다"며 즐거웠던 촬영장 분위기를 전했다.극 중 윤석훈과 강효민은 사수와 부사수, 멘토와 멘티의 관계지만, 강효민이 윤석훈에 설렘을 느끼는 장면들이 곳곳에 등장하며 이들의 러브라인 발전 여부를 궁금케 했다. 이를 두고 시청자들 사이에서는 이 드라마가 잘 짜인 법정 성장드라마로만 끝나길 바란다는 반응과, 남녀주인공의 로맨스까지 기대한다는 반응이 엇갈렸다. 이진욱은 '에스콰이어' 속 윤석훈과 강효민의 로맨스 서사에 대한 뒷이야기를 들려줬다.이진욱은 '에스콰이어'를 통해 배우로서 또 다른 성장을 보여줬다. 이건 단순히 연기력 차원의 성장이 아니라, 내면의 무언가가 더 단단히 확장된 느낌이었다. 이진욱이란 배우를 바라보는 타인의 시선에도 보이는 변화를, 그 스스로도 느끼고 있었다. 그는 이를 '인간에 대한 이해도'라 생각했다.인간에 대한 이해도가 높아졌다는 이진욱이 요즘 관심 있게 보는 분야는 '삶과 죽음'이다. 심오할 수 있는 주제로 보이지만, 꼭 그렇지만은 않다. 좀 더 긍정적이고 즐거운 인생을 살기 위한 생각의 변화, 작은 낭만 같은 일이다.'죽음'을 대입하는 방식으로 화나고 짜증 나는 일을 긍정적으로 치환시키는 성격이라 그런지, 이진욱은 스트레스 자체가 별로 없다. 연예인이 갖는 만병의 근원인 악플조차도 그는 대수롭지 않게 넘긴다. 바람 잘 날 없는 연예계에서 참 바람직하고, 롱런할 수 있는 성향이다.(남은 이야기는 스프에서)