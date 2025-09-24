트와이스 채영 솔로앨범, 美 '빌보드 200' 38위 진입 '커리어 하이'

트와이스 채영이 솔로 아티스트 데뷔작으로 미국 빌보드 메인 앨범 차트에 이름을 올렸다.



빌보드의 23일(이하 현지시간) 공식 홈페이지 발표에 따르면, 채영이 9월 12일 발매한 첫 솔로 정규 1집 'LIL FANTASY vol.1'(릴 판타지 볼륨1)은 9월 27일 자 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 38위로 진입했다. 이외에도 1위를 차지한 '이머징 아티스트'를 비롯해 '아티스트 100', '톱 앨범 세일즈', '톱 커런트 앨범 세일즈', '월드 앨범', '바이닐 앨범' 등에 이름을 올리며 글로벌 인기를 입증했다.



자신만의 작은 음악 세계를 표현한 'LIL FANTASY vol.1'은 채영이 총 10트랙 전곡 곡 작업에 참여했고 타이틀곡 'SHOOT (Firecracker)'(슛 (파이어크래커))는 작사, 작곡, 편곡까지 전반에 참여해 포부와 메시지를 담았다. 앨범은 9월 12일 자 한터차트 일간 앨범 차트 정상, 월드와이드 아이튠즈 앨범 차트 톱 5 등 글로벌 호성적을 썼다.



트와이스도 월드와이드 행보를 이어간다. 전 개최지 공연장 객석을 360도 개방하고 혁신적 퍼포먼스를 펼치는 여섯 번째 월드투어 <THIS IS FOR>(<디스 이즈 포>)를 전개 중이며, 넷플릭스 'K팝 데몬 헌터스'(KPop Demon Hunters) OST 앨범 수록곡 'TAKEDOWN (JEONGYEON, JIHYO, CHAEYOUNG)'(테이크다운 (정연, 지효, 채영))과 미니 14집에 수록된 'Strategy'(스트래티지)로 빌보드 '핫 100' 등 전 세계 주요 음원 차트에서 커리어 하이를 썼다.



오는 10월 10일 오후 1시에는 데뷔 10주년을 기념하는 스페셜 앨범 'TEN: The story Goes On'(텐: 더 스토리 고즈 온)을 발매한다. 18일 오후 5시에는 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 데뷔 10주년 팬미팅 '10VE UNIVERSE'(러브 유니버스)를 개최하고 팬들과 소중한 추억을 만든다.



사진제공: JYP엔터테인먼트







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)