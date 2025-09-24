[단독] 단골 술집 주인에 흉기 휘두른 50대 구속 송치

▲ 경기 성남수정경찰서

단골 술집 주인에게 흉기를 휘둘러 살해하려 한 50대 남성이 구속 상태로 검찰에 넘겨졌습니다.경기 성남수정경찰서는 살인미수 혐의로 50대 남성 A씨를 오늘(24일) 구속 송치했다고 밝혔습니다.A씨는 지난 17일 밤 11시 30분쯤 성남시 수정구에 있는 자신의 단골 주점에서 업주인 60대 여성에게 흉기를 휘두른 혐의를 받습니다.업주는 얼굴과 팔 부위를 크게 다쳤으나 다행히 생명에는 지장이 없어 치료를 받고 지난 21일 퇴원했습니다.A씨는 "업주가 나를 무시하는 말을 해서 화가 났다"는 취지로 진술했습니다.경찰 조사 결과 A씨는 이미 여러 장소에서 술을 마신 뒤 만취 상태로 단골 술집을 찾았다가 "술을 팔 수 없다"는 업주와 실랑이가 벌어진 것으로 파악됐습니다.경찰은 A씨에 대한 구속영장을 신청했고, 법원은 지난 19일 영장을 발부했습니다.경찰은 A씨와 함께 술을 마신 60대 남성 B씨에게서는 다른 전과가 확인돼 두 사람을 함께 검찰에 넘겼다고 밝혔습니다.(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)