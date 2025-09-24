수요 몰리는 오피스텔…1∼7월 서울 거래량 작년대비 19.2%↑

▲위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.

오피스텔 임대수익률의 꾸준한 상승과 비주택 분류에 따른 이점 등으로 오피스텔 거래량이 작년 대비 눈에 띄게 상승한 것으로 나타났습니다.24일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이가 한국부동산원 자료를 분석한 결과 올 8월 기준 전국 오피스텔 평균 임대수익률은 5.59%로, 부동산원이 표본을 확대하고 재설계해 새로 통계를 집계하기 시작한 2024년 1월 이후 지속 상승해 가장 높은 수준을 기록했습니다.권역별로는 지방이 6.01%로 전국 평균을 웃돌았고 수도권은 5.48%로 상승세를 이어갔습니다.전국 최고 수익률은 대전(7.84%)이 차지했고 광주(6.65%)와 세종(6.42%)도 높은 수준을 보였다.수도권에서는 인천(6.23%)의 수익률이 높았습니다.서울(4.96%)은 상대적으로 수익률이 낮았지만, 주요 업무지구를 중심으로 임대 수요가 꾸준하고 공실률이 낮은 데다 최근에는 소형 아파트 대체제로 주거형 오피스텔이 실거주 수요를 일부 흡수하는 추세라 매력적 투자처로 평가된다고 리얼투데이는 분석했습니다.아울러 오피스텔은 준주택으로 분류돼 6·27 부동산 대책의 대출규제 대상이 아니어서 자금 조달이 상대적으로 유리한 것도 장점으로 꼽힙니다.국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 분석한 결과 올 1∼7월 서울 오피스텔 거래량은 7천505건으로 작년 동기 대비 19.2% 증가했습니다.업계 관계자는 "최근 오피스텔은 단순한 투자 상품을 넘어 실거주 수요까지 흡수하는 구조로 바뀌고 있다"며 "소유하더라도 청약 때 무주택자로 인정받기 때문에, 서울 주요 지역에서 높아진 아파트 진입장벽을 넘고자 주거형 오피스텔로 집을 마련하려는 수요가 꾸준히 늘어날 것으로 보인다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)