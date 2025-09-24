'모친상' 송승헌, 절절한 사모곡…"다시 안길날 기다리고 또 기다릴게"

배우 송승헌이 세상을 떠난 어머니를 향해 애틋한 마음을 전했다.



송승헌은 24일 자신의 SNS에 "엄마! 그동안 너무 고생 많았어요. 이제는 아픔 없는 곳에서 편히 쉬세요"라며 "우리 다시 만나는 그날 엄마 품에 안겨 사랑해요! 보고 싶었어! 라고 맘껏 말할 수 있는 날을 기다리고 또 기다릴게. 엄마! 사랑해… 사랑해… 너무너무 사랑해!"라는 글을 남겼다.



그는 글 말미에 "세상 제일 예쁜 울 엄마 아들 승헌이가"라는 문장을 덧붙이며 절절한 그리움을 드러냈다. 함께 공개된 사진에는 생전 어머니와의 모습, 그리고 유골함 앞에서의 마지막 인사가 담겨 보는 이들을 울컥하게 했다.



송승헌의 모친은 지난 21일 향년 77세를 일기로 별세했다. 발인은 23일 오전 삼성서울병원 장례식장에서 엄수됐으며, 장례는 비공개로 치러졌다. 송승헌은 형, 누나와 함께 빈소를 지키며 조문객들을 맞았다.



앞서 송승헌은 지극한 효심으로 연예계에서 두루 소문났다. 절친한 동료 신동엽도 송승헌이 어머니를 극진히 대하는 모습에 다시 봤다고 할 정도. 과거 송승헌은 어버이날 부모님의 젊은 시절 사진을 공개하며 "두 분의 아들이어서 행복하다. 지금처럼 오래 건강하게 함께 해 달라"고 애정을 드러낸 바 있다.



한편 송승헌은 현재 ENA 드라마 '금쪽같은 내 스타'에 출연 중이다. 작품 종영을 앞두고 인터뷰 일정을 진행할 예정이었으나, 모친상으로 인해 부득이하게 취소했다.



사진=백승철 기자







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)