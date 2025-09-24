조혜련 "돈 빌려달라는 DM, 하루 몇 개씩 받아…수천만 원 요구하기도"

개그우먼 조혜련과 이경실이 팬인 척 접근해 돈을 빌려달라는 요구를 받는 일이 빈번하게 있다고 밝혔다.



조혜련은 23일 공개된 유튜브 '신여성'에서 "DM으로 팬이라고 하며 너무 감동적이었다고 적고 결국 마지막에는 돈을 빌려달라고 하는 메시지를 지금도 하루에 몇 개씩 받는다"며 "금액도 수백만 원부터 수천만 원까지 달한다. 처음에는 사실 조금 도와줬는데 이건 아니다 싶었다"고 밝혔다.



이경실 역시 같은 경험이 있다며 "한 번만 살려달라고 한다. 그래서 나도 예전에 도와준 적이 있다"며 "연예인들을 이용하는 사람들이 있는 것 같다"고 덧붙였다.



실제로 연예인들을 대상으로 하는 금전 요구는 현재에도 빈번하게 일어나고 있는 중이다. 특히 사회적 평판이 중요한 연예인들에게 팬임을 자처하고 접근해 금전을 요구하는 수법이 많은 연예인들에게 고통을 주고 있다. SNS의 익명성 뒤에 숨어 벌어지는 일이라 진위를 판단하기 어렵고, 사기로 밝혀져도 신원을 특정하거나 추적이 어렵다. 이 같은 일은 피해를 받은 연예인이 SNS 계정 자체를 없애기도 한다.



'손절하고 싶은 사람의 특징'을 주제로 진행된 이날 토크에서 조혜련은 "너무 쉽게 돈에 대해 이야기하는 사람은 피하는 것이 좋다. 그리고 돈을 빌리고 약속된 날짜에 갚지 않는 사람도 손절해야 하는 부류"라고 말했다. MC 이선민이 "빌려주고 못 받은 돈이 있냐"고 묻자, 조혜련과 이경실 모두 "그렇다"고 말했다. 이경실은 "너무 많이 떼였다"며 "그 돈이면 건물을 샀을 것"이라며 씁쓸한 경험을 공유했다.



이경실은 "인간관계에 있어서는 기브 앤 테이크가 중요하다고 생각한다"며 "너무 이기적인 사람은 손절을 해야 한다"고 말했다. 또 손절하는 방식에 대해서도 조언하며 "예스나 노가 분명한 게 좋은 줄 알았는데 이제는 그럴 필요 없다는 생각을 한다. 내가 굳이 싫다고 이야기할 필요 없다. 자연스럽게 멀어지게 두는 것이 좋다"고 밝혔다.



이날 '신여성'에서는 조혜련이 대학시절 짝사랑하는 선배와 사귀고 싶어서 맥주 2700cc를 단 세 모금에 마셨던 사연을 최초로 공개하기도 했다. 또 이경실, 조혜련은 박미선과 함께 하는 콘텐츠를 준비했던 사실을 밝히며, 조만간 '신여성'에 박미선을 초대하고 싶다는 바람을 전하기도 했다.



'신여성'은 이경실과 조혜련의 팟캐스트 형식의 유튜브 콘텐츠다. 또 코미디언 이선민이 MC로 참여한다. '신여성'은 격주 화요일 오후 6시 유튜브 채널 '롤링썬더'를 통해 공개된다.



[사진=유튜브 채널 롤링썬더]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)