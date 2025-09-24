곳곳 '와르르' 무너진 서귀포 송악산 해안절벽…탐방로 위협

▲ 무너져 내린 송악산 절벽

최근 서귀포시의 대표 관광지 성산일출봉의 암반 일부가 붕괴한 데 이어 서귀포시의 또 다른 명소인 대정읍 송악산의 서쪽 절벽 일부도 무너져 내려 탐방객 안전에 대한 우려마저 나옵니다.오늘(24일) 오전 드론을 활용해 둘러본 송악산 탐방로 서쪽 절벽의 모습은 아찔함 그 자체입니다.절벽 아래 해안선을 따라 드론을 보내자 조종기 화면엔 여기저기 집채 만한 암석이 떨어져 있는 모습이 눈에 들어옵니다.100여 ｍ 해안선을 따라가자 최근에 무너져 내린 절벽의 암석과 토사가 모래밭을 뒤덮고 있습니다.인근 주민은 지난 19일 이전에 절벽 일부가 무너져 내린 것 같다고 했습니다.어림잡아 수백t은 될 듯한 막대한 양의 암석이 쌓여있었습니다.드론의 고도를 조금 높여 탐방로와의 거리를 살펴봤습니다.넉넉히 잡아도 무너진 곳과 탐방로 데크의 거리는 불과 10ｍ 이내로 보입니다.탐방객의 안전이 크게 위협받고 있다는 우려가 나올 수밖에 없는 상황입니다.송악산은 약 3천800년 전 얕은 바다에서 화산이 폭발해 그 화산재가 쌓여 형성된 화산쇄설퇴적층으로 이뤄져 있어 무너지기 쉬운 구조를 가졌다고 전문가들은 말합니다.비교적 새로이 생성된 퇴적층이어서 단단한 암석이라 볼 수 없기에 외부 환경의 자극에 쉽게 무너질 수 있다는 설명입니다.이 때문에 2013년 절벽 일부가 무너져 내려 진지동굴 일부가 함몰된 사례 등 절벽 붕괴 사례는 계속해서 발생하고 있습니다.서귀포시는 전문가들을 현장에 불러 위협요인을 조사하고, 탐방객 안전대책을 마련할 계획입니다.앞서 지난 15일 밤 8시 43분께 성산일출봉에서 "무너지는 소리가 들린다"는 행인의 신고가 접수됐고, 성산일출봉 등산로 서쪽 1㎞ 지점인 진지동굴 인근 접근금지 구역에 지름 70∼80㎝ 크기의 암반 2개와 나무 3그루가 굴러 떨어진 것이 확인됐습니다.(사진=연합뉴스)