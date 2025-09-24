'우리들의 발라드' 차태현, 냉철한 분석+따뜻한 조언…첫방송 빛냈다

배우 차태현이 SBS '우리들의 발라드' 첫 방송에서 냉철함과 따뜻함을 오가는 심사로 시청자들의 눈길을 사로잡았다.



차태현은 지난 23일 첫 방송된 SBS 신규 음악 오디션 프로그램 '우리들의 발라드'에서 '탑백귀' 대표단으로 등장해 눈길을 끌었다.



이날 차태현은 본선 1라운드 시작 전, 긴장한 '탑백귀' 150인을 향해 가벼운 농담을 던지며 현장을 웃음으로 물들였다. 특유의 친근함과 재치 있는 입담으로 긴장감 가득 찬 현장 분위기를 단숨에 풀어내며 본선을 앞두고 따뜻한 에너지를 더했다.



이어 차태현은 참가자들의 무대를 진지하게 귀 기울여 듣고, 냉철한 분석과 동시에 애정 어린 조언을 전하며 '탑백귀'로서의 역할을 충실히 해냈다. 심사위원으로서 참가자들이 스스로의 가능성을 발견할 수 있도록 방향을 제시하며 현장에 깊은 울림을 더했다.



특히 故 김광석을 동경하며 음유시인을 꿈꾸는 참가자 이지훈에게는 "노래를 듣는데 중간중간 김광석 님의 모창 같이 들리더라. 김광석이 아닌 이지훈으로서 자신만의 색깔을 찾는다면 더 멋진 무대를 보여줄 수 있을 것"이라며 냉철하면서도 따뜻한 조언을 건넸다. 차태현의 현실적인 피드백은 참가자뿐만 아니라 시청자들에게도 깊은 인상을 남겼다.



이후 차태현은 조은세의 'IF YOU' 무대에서 '탑백귀' 대표단 9인 중 유일하게 패스 버튼을 누르지 않아 눈길을 끌었다. 조은세는 SNS 영상이 550만 조회수를 기록할 만큼 주목받아온 실력자였지만 단 2표 차이로 탈락의 아쉬움을 맛봤다. 이에 차태현은 "너무 잘하시는데 너무 많이 본 그림 같았다. 취향의 차이지 실력에는 의심할 여지가 없다"는 심사평으로, 누군가에겐 마음에 깊이 와닿는 노래가 또 다른 누군가에겐 익숙하게 느껴진 무대로 다가올 수도 있음을 보여줬다.



또 차태현은 성악을 기반으로 정통 발라드 창법을 선보인 홍승민을 두고 정재형과 상반된 평을 내놓으며 심사에 입체감을 더했다. 창법에 날카로움이 없어 다소 클리셰처럼 들린다는 정재형의 평가와 달리, 차태현은 "그래서 저는 더 새로웠던 것 같다. 발성이나 창법이 성악 기반이라 그런지 모르겠지만 요즘 스타일이 아닌 복고풍 같은 느낌이 신선하게 다가왔다"고 말하며 다른 시각을 제시했다.



특히 차태현은 임재범의 '너를 위해'를 부른 참가자 이예지의 무대에서 진한 감동을 받고 눈물을 흘리며 모두를 놀라게 했다. 차태현은 무대를 보며 제주도 바다와 아버지의 운전하는 옆모습이 떠오른다는 이예지의 선곡 이유가 겹쳐 떠올라 눈물을 흘렸다고 밝혔다. 자신과 딸의 순간들까지 스쳐 지나가 감동을 받았다며 "최고였다"는 아낌없는 칭찬으로 깊은 인상을 남겼다.



이처럼 차태현은 때로는 냉철하게, 때로는 따뜻하게 '탑백귀'로서의 역할을 충실히 해냈다. 단순히 합격과 탈락을 가르는 심사를 넘어, 참가자들의 가능성과 색깔을 짚어주고 그 안에서 성장의 길을 제시하는 모습은 차태현 특유의 인간적인 면모를 드러내 시청자들의 호평을 받았다.



'탑백귀' 차태현의 따뜻한 조언과 날카로운 분석이 재미를 더하는 '우리들의 발라드'는 매주 화요일 밤 9시 SBS를 통해 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)