음바페 멀티골…레알 마드리드, 개막 6연승

홍석준 기자
작성 2025.09.24
음바페 멀티골…레알 마드리드, 개막 6연승
▲ 음바페

공격수 음바페의 멀티골을 앞세운 레알 마드리드가 레반테를 꺾고 리그 개막 6연승을 질주했습니다.

레알 마드리드는 오늘 스페인 발렌시아의 에스타디오 시우다드 데 발렌시아에서 열린 레반테와의 2025-2026 라리가 6라운드 원정에서 4대 1 압승을 거뒀습니다.

개막 6연승을 달린 레알 마드리드는 승점 18을 기록하며 1위에 올라있고, 2위 바르셀로나, 3위 비야레알과 여유 있게 승점 5 차를 유지 중입니다.

레알 마드리드는 초반부터 강하게 레반테를 몰아치며 전반 28분 비니시우스의 선제골로 앞서갔습니다.

앞서 두 차례 골키퍼 선방에 막혀 아쉬움을 삼켰던 비니시우스는 앞을 가로막고 있던 두 수비수의 빈틈을 정확히 노린 오른발 슈팅으로 공을 골대 왼쪽 구석 상단에 꽂아 넣었습니다.

10분 뒤에는 18살 공격수 마스탄투오노가 추가골을 터트렸습니다.

역습 상황에서 하프라인까지 공을 몰고 온 비니시우스가 오른쪽 측면의 마스탄투오노에게 패스를 내주자, 그대로 박스 안까지 침투해 골문을 흔들었습니다.

이번 여름 레알 마드리드가 우리 돈 약 1천억 원 가까이 들여 영입한 이적생의 데뷔골이었습니다.

후반부터는 음바페의 몫이었습니다.

후반 19분 페널티 킥을 얻어낸 음바페는 직접 키커로 나서 과감하게 골문 중앙을 겨냥해 세 번째 골을 넣었습니다.

음바페는 불과 2분에 다시 골 맛을 봤습니다.

페널티 박스 바깥에서 받은 패스를 곧바로 몰고 들어가 골키퍼를 제친 뒤 빈 골문에 마무리 슈팅을 꽂았습니다.

음바페는 리그 3경기 연속 득점에 성공하며 리그 6, 7호 골을 장식했습니다.

(사진=게티이미지코리아)
(사진=게티이미지코리아)
