경찰, '김병기 아들 편입 의혹' 수사 착수…고발인 소환

▲ 24일 고발인 조사를 위해 서울 동작경찰서에 출석한 시민단체 서민민생대책위원회(서민위) 김순환 사무총장

더불어민주당 김병기 원내대표가 아들의 숭실대 편입에 개입했다는 의혹을 수사하는 경찰이 오늘(24일) 고발인을 소환했습니다.서울 동작경찰서는 오늘 오전 시민단체 서민민생대책위원회(서민위)를 불러 김 원내대표를 직권남용과 업무방해 등 혐의로 고발하게 된 경위 등을 묻고 있습니다.서민위 김순환 사무총장은 출석 전 기자들과 만나 "여당 원내대표가 일반인으로서는 도저히 알 수 없는 부분을 학교 관계자와 만나 논의한 자체로도 상당히 부적절하다고 생각한다"고 말했습니다.이어 "부모로서 자식에게 잘해주고 싶다는 마음은 이해하지만, 조국혁신당 조국 비상대책위원장이 최근 교도소를 갔다 온 것을 뻔히 보고도 또다시 최고 권력층이 자녀에 대해 비슷한 행동을 한 점에 대해 문제를 지적할 수밖에 없다"고 했습니다.앞서 뉴스타파는 김 원내대표가 숭실대 총장 등을 만나 차남을 편입시키려고 했으며, 이 과정에 동작구의원과 보좌관 등을 동원한 의혹이 있다고 보도했습니다.김 원내대표는 해당 보도에 대해 "기본적인 배경과 사실도 확인하지 않은 가짜뉴스의 전형"이라며 법적 대응을 예고한 바 있습니다.(사진=연합뉴스)