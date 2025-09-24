성당 헌금 수억 원 빼돌린 사무장 '고해성사'…경찰, 구속영장

▲ 목포경찰서

가상화폐에 투자하기 위해 수억 원대 헌금을 빼돌린 성당 사무장이 고해성사로 범행을 털어놔 경찰이 수사에 나섰습니다.전남 목포경찰서는 업무상 횡령 혐의로 60대 A 씨에 대한 구속영장을 신청했다고 오늘(24일) 밝혔습니다.A 씨는 지난해 7월부터 지난달까지 수차례에 걸쳐 헌금 4억 8천여만 원을 빼돌린 혐의입니다.재무 담당 사무장인 A 씨는 성당 건축 명목으로 모은 건축기금을 정상적으로 정산하는 것처럼 꾸며 자신의 지인 명의의 계좌로 돈을 빼돌린 것으로 드러났습니다.A 씨는 이 돈으로 가상화폐 코인에 투자했다가 전액 잃은 것으로 파악됐습니다.A 씨는 최근 죄책감을 이기지 못하고 고해성사 자리에서 범행을 털어놨고, 성당 측은 내부 논의 끝에 경찰에 고소했습니다.A 씨는 경찰 조사에서 "헌금은 투자 밑천으로 쓰고 돌려놓으려고 했다"고 진술한 것으로 알려졌습니다.경찰은 A 씨가 이른바 '투자 리딩방 사기'에 속아 이러한 범행을 한 것으로 보고 수사를 확대하고 있습니다.A 씨에 대한 구속 여부는 25일 결정됩니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)