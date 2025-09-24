성당 헌금 수억 원 빼돌린 사무장 '고해성사'…경찰, 구속영장

▲ 목포경찰서
가상화폐에 투자하기 위해 수억 원대 헌금을 빼돌린 성당 사무장이 고해성사로 범행을 털어놔 경찰이 수사에 나섰습니다.
전남 목포경찰서는 업무상 횡령 혐의로 60대 A 씨에 대한 구속영장을 신청했다고 오늘(24일) 밝혔습니다.
A 씨는 지난해 7월부터 지난달까지 수차례에 걸쳐 헌금 4억 8천여만 원을 빼돌린 혐의입니다.
재무 담당 사무장인 A 씨는 성당 건축 명목으로 모은 건축기금을 정상적으로 정산하는 것처럼 꾸며 자신의 지인 명의의 계좌로 돈을 빼돌린 것으로 드러났습니다.
A 씨는 이 돈으로 가상화폐 코인에 투자했다가 전액 잃은 것으로 파악됐습니다.
A 씨는 최근 죄책감을 이기지 못하고 고해성사 자리에서 범행을 털어놨고, 성당 측은 내부 논의 끝에 경찰에 고소했습니다.
A 씨는 경찰 조사에서 "헌금은 투자 밑천으로 쓰고 돌려놓으려고 했다"고 진술한 것으로 알려졌습니다.
경찰은 A 씨가 이른바 '투자 리딩방 사기'에 속아 이러한 범행을 한 것으로 보고 수사를 확대하고 있습니다.
A 씨에 대한 구속 여부는 25일 결정됩니다.
