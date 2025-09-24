서울보증, 최근 해킹 피해 79건 중 24건 인용…1천190만 원 보상

▲ SGI서울보증

SGI서울보증이 지난 7월 랜섬웨어 해킹으로 인한 피해에 총 1천190만 원을 보상한 것으로 확인됐습니다.24일 국회 정무위원회 소속 이정문 더불어민주당 의원실이 SGI서울보증으로부터 제출받은 자료에 따르면, 22일 기준 SGI서울보증 피해신고센터에 접수된 피해 신고 건은 총 79건, 피해 주장액은 2천780만 원입니다.이중 피해 사실이 확인되고 인과관계가 입증된 24건에 1천190만 원의 피해보상이 이뤄졌습니다.또 3건(피해 주장 금액 30만 원)에 피해보상을 검토하고 있습니다.나머지 52건(1천560만 원) 중 38건은 시스템 정상화 이후 고객이 취하했고 14건은 기각 처리됐습니다.SGI서울보증은 피해보상 기준에 관해 "대부분 대출 지연으로 인한 이사 지연 등 시간적 요인으로 발생한 금액에 대한 피해를 주장했다"며 "소수는 휴대전화 개통 지연을 주장했다"고 설명했습니다.이어 "피해보상 기준은 결국 피해 사실 입증"이라며 "관련 자료는 양식을 가리지 않고 모두 받았으며 자료가 없는 경우 등은 기각 처리했다"고 부연했습니다.SGI서울보증은 지난 7월 랜섬웨어 해킹으로 나흘간 홈페이지가 먹통이 되면서 주택담보대출, 전세대출, 휴대전화 할부 개통 등의 보증 업무 처리가 지연됐습니다.SGI서울보증에 따르면 당시 주요 데이터베이스(DB) 서버 41대의 랜섬웨어 감염으로 인해 홈페이지와 대외연계 업무 및 내부 전산시스템이 운영 중단됐습니다.다만 현재까지 고객정보 유출 의심 정황은 없다는 판단입니다.랜섬웨어는 컴퓨터나 서버의 파일을 암호화한 뒤 복구를 대가로 금전을 요구하는 사이버 공격 수법입니다.예스24와 SGI서울보증, 웰컴금융그룹 등이 최근 잇따른 랜섬웨어 공격으로 홍역을 앓았습니다.SGI서울보증은 "고객의 피해 신고가 종료될 때까지 피해신고센터를 무기한 운영하고, 접수된 피해 신고에 대한 보상을 지속할 예정"이라고 밝혔습니다.금감원은 지난달 SGI서울보증의 해킹 사태에 대해 현장검사를 마치고 결과 분석 작업을 진행 중입니다.이정문 의원은 "최근 잇따른 해킹, 정보 유출 사태로 국민의 불안이 커지고 있다"며 "현행 정보보호 관리·감독 체계를 철저히 점검하고, 허술한 관리로 국민 피해를 초래한 기업에 대해서는 강력한 제재와 책임을 물어야 한다"고 말했습니다.