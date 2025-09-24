'타이레놀 자폐 위험' 트럼프 주장에…WHO·EU도 "연관 없다" 반박

▲ 타이레놀

세계보건기구(WHO)와 유럽연합(EU)도 임신부가 해열·진통제 타이레놀을 먹으면 자폐아를 출산할 위험이 있다는 도널드 트럼프 미국 대통령의 주장에 근거가 없다고 반박했습니다.타릭 야사레비치 WHO 대변인은 23일(현지시간) 언론 브리핑에서 임신 중 타이레놀 복용과 자폐증 사이에 연관성이 있냐는 질문에 "관련 증거에 일관성이 없다"고 답했습니다.야사레비치 대변인은 타이레놀 복용과 자폐증 간 연관 가능성을 시사하는 연구 결과를 언급했으나 해당 연구 결과가 후속 연구에서 확인되지 않았다며 같은 조건에서 같은 결론을 얻는 재현 가능성이 부족한 상황에서 건성으로 결론을 내리는 데 주의해야 한다고 촉구했습니다.유럽의약품청(EMA)도 성명도 통해 "현재까지 확인할 수 있는 증거에 따르면 임신 중 파라세타몰 사용과 자폐증 사이의 연관성은 발견되지 않았다"고 밝혔습니다.타이레놀의 원료인 아세트아미노펜은 유럽에서는 파라세타몰로 불립니다.EMA는 임신 중 파라세타몰을 최소 유효 용량과 빈도로 필요시 복용할 수 있다고 덧붙였습니다.스웨덴에서 250만 건의 임신 사례를 대상으로 파라세타몰 복용과 자폐증 사이의 연관성을 조사한 연구자 빅토르 아흘크비스트도 "임신 중 파라세타몰 복용이 자폐증을 유발한다는 근거를 찾지 못했다"고 지적했습니다.특히 그는 약물 자체가 아니라 약물이 필요한 건강상의 상황이 문제라면서 임신 중 어떤 종류의 약물 노출도 아이에게 부정적인 영향을 미칠 수 있는 것이라고 강조했습니다.그러면서 트럼프 행정부가 증거를 오해한 것 같다고 지적했습니다.트럼프 대통령은 전날 백악관에서 기자회견을 열어 임신 중 타이레놀 복용이 자폐 위험을 높이는 것으로 나타났다며 이를 식품의약국(FDA)을 통해 의사들에게 통보할 것이라고 밝혔습니다.트럼프 대통령의 발언에 대해 타이레놀 복용과 자폐아 출산 간 연관성을 입증할 뚜렷한 과학적 근거가 없다는 반론이 이어졌으며 미 산부인과학회도 임신부에게 타이레놀은 안전하다고 밝혔습니다.(사진=게티이미지코리아)