손예진, 현빈 '어쩔수가없다' 반응 물으니…"우리 편 말 안 믿어"

배우 손예진이 영화 '어쩔수가없다'를 본 현빈의 반응에 대해 말을 아꼈다.24일 오후 서울 삼청동에서 열린 '어쩔수가없다' 인터뷰에 참석한 손예진은 전날 열린 VIP 시사회에서 영화를 본 현빈의 반응에 대해 물었다.손예진은 "(시사에 온 사람들은) 다 우리 편이니까. 다 지인들인데 별로라고 하겠나. 어쨌든 다들 좋은 이야기를 해주시더라. 보통 영화에 대한 반응은 뒤풀이 참가 인원을 보면 알 수 있는데 영화를 하면서 이렇게 많은 사람이 온 뒤풀이는 처음이었다"며 미소 지었다.남편인 현빈에 영화에 대한 반응을 묻자 "사실 어제 시사 후에 바로 뒤풀이가 있어서 영화에 대해서는 많은 이야기를 나누지 못했다. 그리고 가족이나 가장 가까운 사람들의 이야기는 믿지 않는다.(웃음) 그래서 관객 분들의 반응이 궁금한 것일 수도 있다"고 답했다.현빈은 23일 열린 '어쩔수가없다' VIP 시사회에 참석해 영화를 관람했다. 뿐만 아니라 영화 상영 후 한 포차에서 열린 '어쩔수가없다' 뒤풀이까지 참석해 아내의 영화를 응원했다. 뒤풀이 장소에서 손예진과 함께 테이블을 돌며 영화인들과 인사를 나누는 모습이 포착돼 커뮤니티를 달구기도 했다.'어쩔수가없다'는 '다 이루었다'고 느낄 만큼 삶이 만족스러웠던 회사원 '만수'(이병헌)가 덜컥 해고된 후, 아내와 두 자식을 지키기 위해, 어렵게 장만한 집을 지켜내기 위해, 재취업을 향한 자신만의 전쟁을 준비하며 벌어지는 이야기를 담은 범죄 스릴러 영화. 손예진은 남편의 갑작스러운 해고에서 무너지지 않고, 가족을 지키기 위해 사회에 발을 내딛는 미리를 연기했다.'어쩔수가없다'는 오늘(24일) 전국 극장에 개봉했다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)