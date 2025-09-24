첫방 '우리들의 발라드', 제대로 통했다…동시간대 시청률 전체 1위

'우리들의 발라드'가 2049 시청률 및 가구 시청률 동시간대 전체 1위로 색다른 음악 오디션의 포문을 열었다.



지난 23일(화) 밤 첫 방송된 SBS 음악 오디션 '우리들의 발라드'가 평균 나이 18.2세인 참가자들의 이야기와 목소리가 더해진 감성 초월 무대를 통해 시청자들을 폭넓은 발라드의 세계로 인도하며 그 시절 추억 소환은 물론 진한 감동까지 안겼다. 이에 1회 2부 시청률은 수도권 기준 4.7%를 기록했으며 분당 최고 시청률은 5.2%까지 치솟았다. 2049 시청률은 1.1%로 가구 시청률과 2049 시청률 모두 동시간대 전체 1위를 기록, 기분 좋은 출발을 알렸다.(이상 닐슨코리아 기준)



'내 인생의 첫 발라드'를 주제로 한 1라운드에서는 다양한 뮤지션들과 명곡들이 소개돼 색다른 즐거움을 선사했다. 첫 소절만 들어도 가슴이 아련해지는 1980년대의 김광석, 이은하, 발라드 신드롬이 일었던 1990년대의 공일오비(015B), 강수지, 그리고 록발라드의 대명사 임재범, 박상민, 더불어 2010년대 K-POP 아이콘 빅뱅 등 정통 발라드뿐 아니라 다채로운 발라드 곡들로 채웠고 정승환 '제자리', 짙은 '해바라기' 같은 숨겨진 명곡들도 만날 수 있었다.



특히 음악 전문가부터 대중픽 선구안을 가진 150인의 '탑백귀'를 사로잡은 실력자들의 무대가 황홀한 시간을 선물했다. 탑백귀 100인 이상에게 선택받아야 합격하는 가운데, 이예지는 150표 중 146표로 최다 득표했다. 초등학생 시절 택배 일을 하셨던 아버지의 트럭을 타고 등교한 3년 동안 아버지와 들었던 임재범의 '너를 위해'로 진한 울림을 전했다. 세 자녀가 있는 차태현은 이예지의 무대에 깊게 이입하며 눈물을 주체하지 못했다.



무대 공포증을 극복하기 위해 용기 내어 참가한 송지우는 '미소를 띄우며 나를 보낸 그 모습처럼'을 선보였다. 청아한 목소리와 수줍은 소녀의 감성으로 해석한 무대는 최초로 탑백귀 대표단 9인 전원의 마음을 움직였다. 대니 구는 "노래 안에서도 서사가 느껴졌다. 그리고 처음으로 가사가 들렸다"며 가사가 와닿아서 첫 소절 듣고 누를 수밖에 없었다는 극찬을 쏟아냈다.



또한 천범석은 정승환의 '제자리'를 선곡해 전율을 일으켰다. 정승환은 "저와는 다르지만 좋게 해석하신 것 같아서, 제 노래를 저보다 잘 불러주셔서 감사하다"는 소감을 전했다. 그런가 하면 민수현은 아버지의 대학 시절 애창곡인 '하나의 사랑'을 피아노 연주와 함께 불렀다. 노래가 끝나기 직전, 마지막 음과 함께 드라마틱하게 합격 불이 켜져 100표로 다음 라운드에 진출, 짜릿함을 배가시켰다.



1라운드의 스타트를 끊은 이준석 역시 공일오비의 '텅 빈 거리에서'로 102표를 받아 아슬아슬하게 합격했고, 강수지의 '흩어진 나날들'로 정통 발라더의 감성을 물씬 풍긴 홍승민도 막판에 합격 불을 받으며 2라운드로 직행했다. 김광석 찐팬 이지훈은 짙은의 '해바라기'로 117표를 받았다.



반면, 탑백귀들의 각양각색의 시선과 평가들이 이어져 보는 재미를 끌어올렸다. 그중에서도 빅뱅의 'IF YOU'를 부른 조은세는 탑백귀 대표단 대부분에게 표를 받았으나 단 2표 차이로 불합격했다. 합격 버튼을 누르지 않은 차태현은 조은세의 실력은 인정하지만 "솔직히 너무 많이 보는 그림"이라고 오디션 마니아다운 현실적인 의견을 밝혔다. 이에 전현무는 "저희가 탑백귀이지 않나. 일반적으로 생각하는 한 방이 없어서이지 않을까 생각한다"고 말했다.



이처럼 참가자들의 목소리로 재탄생한 시대별 발라드 명곡들과 공감을 자아내는 150인 탑백귀들의 감상평으로 보는 이들을 매료시킨 SBS 음악 오디션 '우리들의 발라드'는 매주 화요일 밤 9시에 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)