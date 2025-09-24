'165만명 구독' 유명 유튜버, 여성 동승자와 동반 도주 CCTV 포착

구독자 165만 명을 보유한 유명 유튜버 A씨가 음주운전을 하다 경찰 추격을 피해 달아났다가 현장에서 체포된 가운데 이 과정에서 동승했던 여성과 함께 도주하는 모습이 CCTV에 포착돼 충격을 더했다.



서울 송파경찰서에 따르면 사건은 지난 21일 새벽 3시 40분경 발생했다. 경찰은 "음주운전 의심 차량이 있다"는 신고를 받고 출동했으며, 30대 남성 A씨가 운전하던 차량을 뒤쫓았다. 그러나 A씨는 강남구에서 송파구까지 약 12km를 달린 뒤 도로 한복판에 차량을 세우고, 동승자와 함께 급히 도주했다.



MBN이 단독 보도한 CCTV 영상에는 A씨가 여성의 손을 잡고 황급히 달아나는 장면이 담겼다. 뒤이어 경찰의 추격전이 이어졌고, 약 300미터를 달리던 A씨는 결국 경찰에 붙잡혔다. 현장에서 경찰은 A씨에게 여러 차례 음주측정을 요구했으나 그는 20분 넘게 이를 거부했다. 결국 A씨는 도로교통법상 음주측정 거부 혐의로 현행범 체포됐다.



현행법상 음주측정 거부는 혈중알코올농도 0.2% 이상 만취 상태의 운전과 동일하게 취급된다. 이에 따라 1년 이상 5년 이하의 징역형 또는 500만 원 이상 2000만 원 이하의 벌금형에 처해질 수 있으며, 운전면허는 즉시 취소된다.



A씨는 '먹방' 콘텐츠로 유명세를 얻어 여러 기업 제품 홍보에 참여한 바 있는 인플루언서다. 사건 이후에도 그의 유튜브와 SNS 계정에는 기존 영상이 여전히 게시된 상태다.



사진=MBN 보도 캡처







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)