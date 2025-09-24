뉴스

"대통령도 갈아치우는데 대법원장이 뭐라고" 탄핵에 힘 싣기? [자막뉴스]

정혜경 기자
작성 2025.09.24 09:54 수정 2025.09.24 10:30 조회수
정청래 더불어민주당 대표가 어젯밤 올린 SNS 게시글입니다.

정 대표는 "우리 국민은 이승만 대통령도 쫓아냈고, 박정희 유신독재와도 싸웠고, '내란 사태' 윤석열도 탄핵했다"면서, "대통령도 갈아치우는 마당에 대법원장이 뭐라고?"라고 썼습니다.

국회 법제사법위원회가 여당 주도로 조희대 대법원장에 대한 긴급 청문회를 의결한 가운데 사실상 이를 두둔하는 입장을 밝힌 겁니다.

앞서 민주당 법사위원들은 조 대법원장의 대선 개입 의혹과 관련한 긴급 현안 청문회를 30일 개최하기로 의결했습니다.

이를 두고 민주당 지도부는 청문회 의결과 관련해 법사위 위원들이 당 지도부와 사전에 상의한 것이 아니라고 선을 그었는데, 정 대표가 강경파 의원들의 조희대 대법원장 탄핵 압박에 힘을 실어준 것으로 풀이됩니다.

민주당 일부 의원들은 익명의 제보 녹취를 통해 윤석열 전 대통령에 대한 헌법재판소의 탄핵 선고 이후, 조 대법원장이 한덕수 전 총리 등을 만나 이재명 대통령의 공직선거법 위반 재판에 대해 논의했다는 의혹을 제기했습니다.

현재까지 해당 녹취에 대한 진위 논란이 계속되는 가운데, 국민의힘은 어제 열린 원내대책회의에서 청문회가 열리는 30일을 '삼권분립의 사망일'이 될 것이라고 비판했습니다.

(취재: 정혜경 / 영상편집: 소지혜/ 디자인: 이수민/ 제작: 디지털뉴스편집부)
