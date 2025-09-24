[자막뉴스] "유엔한테 받은 건 이것뿐"…에스컬레이터 고장에 '딥빡'

지난 2019년 이후 6년 만에 유엔총회장을 찾은 트럼프 미국 대통령.



부인 멜라니아 여사와 함께 에스컬레이터를 타는 순간, 갑자기 에스컬레이터가 멈춰버립니다.



멜라니아 여사는 순간 비틀거렸지만 다행히 넘어지진 않았고, 트럼프 대통령은 당황한 듯 잠시 주변을 둘러본 뒤 개의치 않고 멜라이나 여사와 함께 걸어서 올라갔습니다.



하지만 트럼프 대통령은 이 작은 수모를 잊지 않았습니다.



[트럼프/미국 대통령 : 제가 유엔에서 받은 것은 올라가는 도중에 중간에 멈추는 에스컬레이터뿐이었습니다. 영부인이 몸 상태가 좋지 않았다면 넘어졌을텐데, 그녀는 아주 건강해요. 우리 둘 다 건강해요. 우리 둘 다 서 있었어요.]



뼈있는 농담이었지만 이번엔 연설문 자막기, 프롬프터가 말썽을 부렸습니다. 갑자기 작동을 멈춰버린 겁니다.



[트럼프/미국 대통령 : 그리고 작동하지 않는 텔레프롬프터. 이것이 제가 유엔에서 받은 두 가지입니다. 좋지 않은 에스컬레이터와 좋지 않은 텔레프롬프터입니다. 이 텔레프롬프터을 운영하는 사람은 큰 곤경에 처해 있다고 말할 수밖에 없습니다.]



재치있는 농담에 좌중은 처음엔 웃었지만, 이후 트럼프 대통령이 유엔이 분쟁 해결에 무능력하고 기구 운영이 비효율적이며 부패했다고 신랄하게 비판하면서 분위기는 싸늘하게 식었습니다.



트럼프 대통령은 자신이 전 세계 7개 분쟁을 종식시키는 동안 유엔은 거기에 없었다고 독설을 쏟아냈습니다.



[트럼프/미국 대통령 : 유엔의 목적이 무엇입니까? 공허한 말뿐입니다. 공허한 말로는 전쟁을 해결할 수 없습니다.]



유엔총회의 정상연설은 보통 15분 안팎이 권고사항이지만, 트럼프 대통령의 연설은 1시간 가까이 이어졌습니다.



멜라니아 여사는 일반 방청석 앞줄에 앉아 트럼프 대통령의 발언을 지켜봤고, 다음 날 연설이 예정된 젤렌스키 우크라이나 대통령도 대표단 좌석에 앉아 연설을 들었습니다.



(구성 : 이호건 / 영상편집 : 김수영 / 디자인 : 육도현 / 제작 : 디지털뉴스편집부)