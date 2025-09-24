후진 굴착기 깔려 사망…상반기 유죄 확정 중대재해 사업장 7곳

▲위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.

공사현장에서 노동자가 후진하는 굴착기에 깔려 사망하는 등 중대산업재해가 발생해 경영책임자의 형이 올해 상반기 확정된 사업장 7곳이 공표됐습니다.고용노동부는 오늘(24일) '중대재해 처벌 등에 관한 법률'에 따라 중대재해 발생 사실을 관보와 노동부 누리집(www.moel.go.kr)에 게재했습니다.경북 포항 소재 골프장에서는 굴착기로 소나무를 이동하던 중 쓰러지는 굴착기 붐대에 맞아 사망한 재해가 발생했습니다.울산의 한 공장에서는 인양물을 지지하던 섬유벨트가 끊어지며 밑에 있던 노동자가 떨어지는 인양물에 맞아 목숨을 잃었습니다.이 같은 사고로 재판에 넘겨진 사업장 7곳의 경영책임자 중 6명은 징역형 집행유예, 1명은 벌금 3천만 원을 선고받았습니다.형은 올해 상반기 확정됐습니다.중대재해처벌법은 중대재해로 형이 확정·통보된 경우 재해 발생 사업장의 명칭, 재해발생 일시·장소, 재해 내용 및 원인, 해당 기업의 지난 5년간 중대재해 발생 이력 등을 공표할 수 있도록 규정합니다.노동부는 2023년 9월부터 반기별로 형이 확정·통보된 중대재해 발생 사업장을 공표해 왔습니다.지난해까지 총 15개소가 공표됐고, 올해 상반기 7곳이 추가됐습니다.경영책임자 형량은 징역 1년의 실형 선고가 1건 있었고, 징역형 집행유예가 20건입니다.나머지 1건은 벌금형입니다.법인 형량은 벌금 최대 1억 원, 최소 2천만 원이 선고됐습니다.(사진=연합뉴스)