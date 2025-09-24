특검, '정교유착 의혹' 한학자 총재·권성동 오늘 나란히 소환

▲ 한학자 통일교 총재(왼쪽)와 권성동 의원

김건희 여사의 의혹들을 수사하는 민중기 특별검사팀이 '정교유착 국정농단' 의혹과 관련해 한학자 통일교 총재를 오늘(24일) 소환합니다.특검팀은 오늘 오후 3시 한 총재를 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 마련된 사무실에 불러 조사합니다.한 총재가 어제(23일) 구속된 후 첫 소환 조사입니다.한 총재는 통일교 전 세계본부장 윤 모 씨와 공모해 2022년 1월 국민의힘 권성동 의원에게 윤석열 정부의 통일교 지원을 요청하며 정치자금 1억 원을 전달한 혐의를 받습니다.2022년 4∼7월 '건진법사' 전성배씨를 통해 김 여사에게 고가 목걸이와 샤넬백을 건네며 교단 현안을 청탁한 데 관여한 혐의도 함께 받습니다.김 여사에게 건넬 목걸이와 가방 등을 교단 자금으로 구매한 혐의와, 2022년 10월 자신의 원정 도박 의혹에 관한 경찰 수사에 대비해 윤 씨에게 증거 인멸을 지시한 혐의도 한 총재에게 적용됐습니다.한 총재 측은 청탁 행위가 윤 씨 개인의 일탈이고 교단 차원의 개입은 없었다며 혐의를 전면 부인해왔습니다.특검팀은 한 총재가 3차례 출석 요구에 불응하다가 공범인 권 의원이 구속된 후에야 임의로 출석한 점 등을 토대로 수사 협조 의지가 없다고 보고 구속영장을 청구했습니다.법원은 어제 '증거를 인멸할 염려가 있다'는 이유로 구속영장을 발부했습니다.특검팀은 권 의원에게도 오늘 낮 1시에 나오라고 소환을 통보한 상태입니다.지난 16일 구속된 권 의원은 18일 한차례 조사받은 후 어제 재차 출석 요구를 받았지만 '앞선 조사로 혐의에 대해 충분히 소명했다'는 취지의 불출석 사유서를 냈습니다.이에 특검팀은 오늘 다시 나오라고 통보했습니다.권 의원은 2022년 1월 윤씨로부터 20대 대선에서 통일교 교인의 표와 조직, 재정 등을 제공해주는 대신 윤석열 전 대통령 당선 후 통일교 현안을 국가 정책으로 추진해달라는 등의 청탁과 함께 1억 원을 받은 혐의를 받습니다.특검팀은 오늘 권 의원과 한 총재 간 대질신문 계획은 없는 것으로 전해졌습니다.(사진=연합뉴스)