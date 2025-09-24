'황희찬 선발' 울버햄튼, 에버튼 꺾고 리그컵 16강 진출

▲ 황희찬

황희찬이 선발 출전한 프리미어리그 울버햄튼이 홈에서 에버튼을 꺾고 카라바오컵 16강에 올랐습니다.황희찬은 영국 울버햄튼의 몰리뉴 스타디움에서 열린 에버튼과의 2025-2026 카라바오컵 3라운드 홈 경기에 선발 출전해 후반 23분 톨루 아로코다레와 교체될 때까지 뛰며 2대 0 승리에 힘을 보탰습니다.4-3-3 전술의 왼쪽 측면 공격수로 나선 황희찬은 약 68분을 소화하며 4번의 슈팅을 시도했지만, 유효슈팅은 없었습니다.전반 24분 코너킥 상황, 페널티 아크 근처에서 공을 잡은 그는 골대를 향해 강한 슈팅을 시도했지만, 오른쪽으로 살짝 벗어났습니다.후반 13분에도 페널티 박스 바깥에서 오른발로 중거리 슈팅을 날렸지만, 이번엔 공이 크로스바를 넘어가며 아쉬움을 남겼습니다.전반 34분과 후반 10분에 시도한 왼발 슈팅은 모두 수비수에 막혀 득점으로 이어지지 않았습니다.울버햄튼은 전반 29분 마셜 무네치의 선제골로 앞서가기 시작했고 황희찬과 교체 출전한 아로코다레가 후반 43분 추가골을 터트리며 같은 EPL 팀인 에버튼을 따돌리고 16강에 해당하는 4라운드에 진출했습니다.EPL에서는 득점 없이 개막 5연패에 빠진 울버햄튼은 이번 시즌 공식전 첫 무실점 승리를 챙겼습니다.(사진=게티이미지코리아)