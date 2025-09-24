100만 명 몰린다…한강벨트 편의점들, 불꽃축제 특수 겨냥 '들썩'

오는 27일 여의도 한강공원에서 열리는 '서울세계불꽃축제 2025'를 앞두고 여의도와 용산, 반포 인근 편의점들이 불꽃축제 특수 준비에 나섰습니다.



CU는 한강 불꽃축제가 보이는 편의점 30여 곳에 호빵과 군고구마, 자체 즉석원두 get(겟) 커피, 온장고 음료 등 따뜻한 먹거리와 핫팩, 무릎 담요 등 보온 상품으로 '핫존'을 구성하고 관련 상품 발주 수량을 평시보다 최대 100배 이상 확대했다고 오늘(24일) 밝혔습니다.



지난해 한강공원 인근 CU 편의점 매출은 점심시간 이후부터 빠르게 늘어 불꽃축제 개막식이 시작되기 직전인 오후 6시쯤 최고조에 달했습니다.



실제 불꽃축제 당일 여의도 한강공원 인근 점포의 평균 객수는 일주일 전보다 100배 가까이 늘었습니다.



핫팩 등 방한용품과 생수·커피·김밥·간식이 인기였습니다.



돗자리와 물티슈, 휴대전화 보조배터리, 우산도 잘 팔렸습니다.



BGF리테일 관계자는 "지난해 불꽃축제를 보려고 100만여 명의 인파가 몰리며 여의도와 한강 주변 편의점들이 오랜만에 매출 특수를 누렸다"며 "올해도 많은 관람객이 모일 것으로 기대되는 만큼 고객 편의를 높일 수 있도록 노력할 것"이라고 말했습니다.



GS25도 지난해 한강 불꽃축제 당시 10여 개 점포의 매출이 전주 대비 최대 8.7배가 증가했고 당시 한 매장은 3시간 동안 1천500만 원 이상 매출을 기록했다고 전했습니다.



GS25 관계자는 "불꽃축제에 맞춰 해당 점포의 즉석 간편식과 음료, 주류 등 인기 품목 재고를 늘려 충분한 물량을 확보하고 추가 집기와 인력 등을 투입해 안전한 구매 환경을 만드는 데 주력할 계획"이라고 말했습니다.



세븐일레븐도 '불꽃축제 특수'를 누리는 점포 20개에 생수와 맥주·음료·간편식·즉석식품·돗자리 등 구비 물량을 대폭 늘렸습니다.



세븐일레븐은 특히 불꽃축제를 외국인도 많이 관람하는 만큼 넷플릭스 영화 '케이팝 데몬 헌터스'(케데헌) 관련 재고 확보에 주력하고 있다고 덧붙였습니다.



서울시는 매년 100만 명의 대규모 인파가 모이는 불꽃축제의 안전한 개최를 위해 종합대책을 수립했습니다.



경찰·소방·자치구·한화그룹 등 유관기관과 합동으로 '종합안전본부'를 운영하고 작년보다 안전 인력을 13% 늘려 배치합니다.



또 26일부터 이틀간 서울시, 행정안전부와 경찰, 소방, 자치구 등 관련 기관 전체가 합동 현장점검에 나섭니다.



한화그룹은 구역별 폐쇄회로(CC)TV를 설치해 인파 밀집도를 실시간 모니터링하고, 필요시 인력 배치와 인파 분산 등에 신속하게 대처할 수 있도록 준비합니다.