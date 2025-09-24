1. "교류·관계 정상화·비핵화로 적대 종식"



이재명 대통령이 유엔총회 연설에서 북한과 교류, 관계 정상화, 비핵화로 이어지는 3단계 한반도 평화 구상을 밝혔습니다. 또, 지난해 12·3 비상계엄과 탄핵 국면을 극복해낸 대한민국이 국제사회에 복귀했다고 선언했습니다.



2. 트럼프 "UN은 공허한 말뿐"…북 언급 없었다



트럼프 미 대통령은 유엔이 국제 분쟁을 종식하는데 잠재력을 발휘하지 못하고 있다고 강력 비판했습니다. 전쟁을 끝내지 않는 러시아에 대해 압박 수위를 끌어올렸지만, 북한과 관련한 언급은 없었습니다.



3. 윤 26일 보석 심문 출석…'피고인' 김건희 공개



특검 조사와 내란 재판에 불응해온 윤석열 전 대통령이 모레(26일) 열리는 자신의 보석 심문기일엔 출석하겠다고 밝혔습니다. 김건희 여사의 주가조작 혐의 등 첫 재판은 촬영이 허가돼 피고인석에 앉은 모습이 공개될 예정입니다.



4. 전국에 강한 가을비…중부 곳곳 최대 100mm 호우



오늘부터 내일 사이 전국에 돌풍과 천둥·번개를 동반한 강한 비가 내리겠습니다. 경기 북부와 충청 일부, 전북 등엔 내일까지 최대 100mm의 호우가 예상됩니다.

