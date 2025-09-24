뉴스

이륙 중이던 트럼프 전용헬기에 레이저 빔 쏜 30대 남성 기소

유영규 기자
작성 2025.09.24 05:37 조회수
이륙 중이던 트럼프 전용헬기에 레이저 빔 쏜 30대 남성 기소
▲ 도널드 트럼프 미국 대통령이 탑승한 마린 원 대통령 전용 헬리콥터가 22일 뉴욕에 도착햇다. 트럼프 대통령은 유엔 총회 참석을 위해 뉴욕시를 방문했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 탑승한 전용 헬리콥터 마린원(Marine One)에 레이저 포인터를 쏜 남성이 22일(현지시간) 재판에 넘겨졌다고 뉴욕타임스(NYT) 등 미국 언론이 보도했습니다.

공소장에 따르면 제이컵 새뮤얼 윙클러(33)라는 남자가 지난 20일 백악관 인근 인도에서 붉은색의 레이저 빔을 쏘아 이륙 중이던 마린원에 조준하는 모습을 대통령 경호를 담당하는 비밀경호국(SS) 요원이 목격했습니다.

현장에서 체포된 후 수갑이 채워진 윙클러는 무릎을 꿇고 "도널드 트럼프에게 사과해야 한다"는 말을 반복했습니다.

그는 항공기에 레이저 포인터를 겨냥한 혐의로 기소됐습니다.

이는 최대 5년 징역형에 처할 수 있는 중범죄입니다.

또 유죄 판결 시 형사 벌금 최대 25만 달러(약 3억5천만 원)가 부과될 수 있으며, 이와 별도로 연방항공청(FAA)이 과태료 최대 3만2천 달러를 물릴 수 있습니다.

검찰은 윙클러의 행위가 조종사가 순간적으로 시력과 방향 감각을 상실할 위험을 초래했으며, 해당 항공기가 저고도 비행 중 다른 헬기와 공중 충돌할 위험성을 높인 것으로 보고 있습니다.

지닌 피로 워싱턴 DC 연방검사는 성명에서 이 같은 행위에 대해 "마린원과 탑승자 모두를 위험에 빠뜨리며, 반드시 적발돼 법이 허용하는 최대한도로 처벌받을 것"이라고 밝혔습니다.

조사 과정에서 윙클러는 마린원에 레이저를 쏜 사실을 인정했으나, 이 행위가 불법인지 몰랐으며 평소 여러 사물에 레이저를 비춘다고 당국에 진술했습니다.

공소장에는 헬기 내부에서 레이저를 인지했는지 여부는 언급되지 않았습니다.

당시 이 헬기를 탄 트럼프 대통령은 버지니아주로 이동해 보수 성향 싱크탱크 '아메리칸 코너스톤 인스티튜트'에서 연설했습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
