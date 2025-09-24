이 대통령 "교류·관계정상화·비핵화…'END'로 한반도 적대 종식"

▲ 이재명 대통령이 23일(현지시간) 미국 뉴욕 유엔본부 총회장에서 기조연설을 하고 있다.

미국 뉴욕을 방문 중인 이재명 대통령은 유엔총회 기조연설에서 "교류(Exchange), 관계 정상화(Normalization), 비핵화(Denuclearization), 즉 'END'를 중심으로 한 포괄적인 대화로 한반도에서의 적대와 대결의 시대를 종식해야 한다"고 말했습니다.이 대통령은 현지시간 23일 유엔총회 기조연설에서 "올해는 유엔 창설 80주년이자 한반도 분단 80주년이다.대한민국은 평화공존과 공동 성장의 한반도를 향한 새로운 여정을 시작하겠다"며 말했습니다.이 대통령은 첫 단계인 '교류'에 대해서는 "교류와 협력이 평화의 지름길이라는 것은 굴곡진 남북 관계의 역사가 증명한 불변의 교훈"이라며 "교류 협력을 단계적으로 확대해 지속가능한 평화의 길을 열겠다"고 설명했습니다.'관계 정상화'에 대해서는, "한반도 평화는 남북은 물론 국제사회가 함께 만들어 가는 것이 중요하다"며 "남북의 관계 발전을 추구하면서 북미 사이를 비롯한 (북한과) 국제사회와의 관계 정상화 노력도 지지하고 협력하겠다"고 언급했습니다.이 대통령은 마지막 '비핵화'와 관련해서는 "엄중한 과제임이 틀림없지만, 단기간에 해결되기는 어렵다는 냉철한 인식의 기초 위에 현실적으로 합리적인 방안을 모색해야 할 시점"이라고 진단했습니다.아울러 "핵과 미사일 능력 고도화에 대한 '중단'부터 시작해 '축소'의 과정을 거쳐 '폐기'에 도달하는 실용적·단계적 해법에 국제사회가 지혜를 모아야 한다"며 자신이 제안한 '3단계 비핵화론'을 거론했습니다.이 대통령은 그러면서 "대한민국은 이 같은 'END 이니셔티브'로 한반도 냉전을 끝내고 세계 평화에 기여하기 위한 책임을 다하겠다"고 거듭 강조했습니다.이 대통령은 이 같은 평화 구상을 실현하기 위한 전제와 관련해 "남북 간 무너진 신뢰를 회복하고 상호존중의 자세로 전환하는 것이 그 첫걸음"이라고 제시했습니다.또 이 대통령은 "대한민국은 상대의 체제를 존중하고 어떤 형태의 흡수통일도 추구하지 않을 것이며 일체의 적대행위도 할 뜻이 없음을 다시 분명히 밝힌다"며 "이 세 가지 원칙을 바탕으로 우선 남북 간 불필요한 군사적 긴장과 적대 행위의 악순환을 끊어내고자 한다"고 말했습니다.이어 "취임 직후 대북 전단 살포와 대북 방송 중단 등 조치를 선제적으로 취한 것도 같은 이유"라며 "앞으로도 군사적 긴장 완화와 신뢰 회복의 길을 일관되게 모색할 것"이라고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)