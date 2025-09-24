트럼프 "타이레놀, 자폐증 유발"…"증거 불충분"

<앵커>



트럼프 미국 대통령이 임신 중 타이레놀 복용이 자폐아 출산 위험을 높인다며 사용 제한을 권고했습니다. 의료계의 입장과는 상충되는 내용이어서 파장이 커지고 있습니다.



장선이 기자의 보도입니다.



<기자>



트럼프 미국 대통령은 참을 수 없는 고열이 아니라면 임신 중 타이레놀을 복용하지 말라고 강조했습니다.



해열진통제인 타이레놀의 아세트아미노펜 성분이 아기의 자폐 발병 위험을 높이기 때문이라는 겁니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 타이레놀을 복용하지 마세요. 절대 먹지 마세요. 무슨 수를 써서라도, 이걸 안 먹도록 버티세요.]



미국은 2000년 이후 자폐 유병률이 400% 증가했는데 타이레놀이 비싸 구하기 어려운 쿠바에선 자폐가 없다는 주장도 폈습니다.



아세트아미노펜은 임신부에 비교적 안전하다고 판단돼 발열·통증 치료의 1차 선택지로 널리 쓰여 온 약입니다.



정부의 발표에 의료계의 반박이 이어졌습니다.



미국 산부인과학회는 과학적 근거가 부족하고 자폐증 유발 원인을 지나치게 단순화한 무책임한 행위라고 비판했습니다.



산모의 고열을 방치하면 유산 기형 등 더 큰 위험을 초래할 수 있다고 지적했습니다.



[스티븐 플라이슈만 박사/미국 산부인과학회장 : 자폐증과 자폐 스펙트럼 장애는 다면적입니다. 가족력이 있고, 분명 유전적 요인이 있습니다. 따라서 아세트아미노펜 같은 약물 하나에 모든 원인을 돌리기는 어렵습니다.]



식품의약품국 FDA도 최소 사용을 권고하면서도, 엇갈리는 연구들이 존재하며 자폐증의 인과 관계는 확립되지 않았다고 설명했습니다.



트럼프는 그동안 자폐증 증가 문제를 주요 보건 과제 중 하나로 제시해 왔습니다.



백신과 자폐증 연관성을 주장했던 보건복지부 장관 로버트 케네디 주니어는 지난 4월, 수년 동안 풀지 못한 자폐증 원인을 5달 만에 밝혀내겠다고 공언한 바 있습니다.



의료계 반론에도 불구하고 FDA의 약품 경고문 교체와 사용 제한 통보가 시작되면서 소비자들의 혼란도 커지고 있습니다.



