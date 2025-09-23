뉴욕서 유엔총회 앞두고 수상한 통신장비 대규모 적발

▲ 도널드 트럼프 대통령이 현지시간 23일 화요일 유엔 본부에서 열린 제80차 유엔 총회에서 연설하고 있다.

미국 대통령 경호를 맡는 비밀경호국(SS)은 도널드 트럼프 대통령이 참석하는 유엔 총회 고위급 회기를 앞둔 뉴욕 지역에서 통신망을 교란할 수 있는 10만 개 이상의 심(SIM)카드 네트워크를 해체했다고 현지시간 23일 밝혔습니다.비밀경호국은 뉴욕시의 유엔 총회장 반경 56km 안에 있는 복수의 장소에서 300개 이상의 심 서버와 10만 개 이상의 심카드를 압수했다고 성명을 통해 밝혔습니다.비밀경호국은 압수한 기기들이 미국 정부 당국자를 겨냥한 통신 관련 위협 행위에 사용될 수 있었다면서 "시기와 장소, 뉴욕의 통신에 대한 이들 장비의 중대한 교란 위험 등을 감안해 네트워크를 무력화하기 위해 신속히 움직였다"고 소개했습니다.또 이번 적발을 통해 통신망에 대한 공격을 막지 못했더라면 휴대전화 기지국 불능화, 서비스 거부(DoS) 공격 등이 가능했을 것이라고 비밀경호국은 덧붙였습니다.비밀경호국은 "기기에 대한 포렌식 (Forensic·디지털 증거 추출)과 더 넓은 범위의 수사가 진행 중"이라며 초기 분석 결과는 국가 수준의 위협행위자와 연방 법집행 당국에 알려진 개인들 간의 휴대전화 통신이 있었음을 시사한다고 밝혔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)