뉴스

'미운 오리 새끼' 뎀벨레, '최고의 별' 됐다!

홍석준 기자
작성 2025.09.23 21:04 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
지난 시즌 파리 생제르맹의 '4관왕'을 이끈 공격수 뎀벨레가 축구계 최고 권위의 발롱도르상을 받았습니다.

그야말로 '인생역전'입니다.

2025년 '황금공' 트로피의 주인은

[뎀벨레!]

파리 생제르맹의 뎀벨레였습니다.

생애 첫 수상에도 담담하게 소감을 밝히던 뎀벨레는 가족을 떠올리며 끝내 울컥했습니다.

[우스만 뎀벨레/파리 생제르맹 공격수 : 가족들은 항상 제 곁에 있었습니다. 어려운 시기에 저를 지지해 줬습니다.]

뎀벨레는 20살이던 2017년, 2천억 원이 넘는 이적료에 바르셀로나 유니폼을 입었지만 기대에 미치지 못하며 '미운 오리 새끼'로 전락했습니다.

2년 전, 절반도 안 되는 몸값에 파리로 이적한 뒤에도 이렇다 할 활약을 하지 못하다가 지난 시즌, 동화처럼 날개를 활짝 폈습니다.

챔피언스리그에서 8골을 터트려 파리의 창단 첫 우승을 이끌었고, 리그와 컵대회에서도 골폭풍을 몰아치며 세계 최고의 선수로 우뚝 섰습니다.

최종 후보에 올랐던 바르셀로나의 18살 신성 야말은 최고 유망주에게 주어지는 '코파 트로피'를 2년 연속 수상했습니다.

(영상편집 : 박정삼, 디자인 : 박태영)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
홍석준 기자 사진
홍석준 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지