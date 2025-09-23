[8뉴스 예고] "가짜뉴스로 대법원장 청문회"…여야 대립

8시 뉴스 주요 내용 살펴봅니다.



1. "가짜뉴스로 대법원장 청문회"…여야 대립



국회 법사위가 민주당 주도로 조희대 대법원장 청문회 일정을 잡자, 국민의힘이 "가짜뉴스로 대법원장 청문회를 한다"며 즉각 반발했습니다. 사법부 내부에서도 청문회 강행은 망신주기라며, 비판하는 목소리가 커지고 있습니다.



2. 미 의원단 면담…'구금 사태' 재발 방지 강조



유엔총회 참석을 위해 미국 뉴욕을 찾은 이재명 대통령이 미국 상·하원 의원단을 만났습니다. 한미 관계 발전을 위한 의회 차원의 관심을 당부하면서, 특히 조지아주 구금 사태 재발 방지 필요성을 강조했습니다.



3. "타이레놀, 자폐증 위험↑"…"근거 부족"



트럼프 미국 대통령이 임신 중 타이레놀 복용이 아이의 자폐증 발병 위험을 높인다며, 임신부의 복용 제한을 권고했습니다. 의료계에서는 과학적 근거가 부족하다며, 무책임한 행위라고 비판이 터져 나왔습니다. 이 내용 자세히 짚어보겠습니다.



4. '슈퍼 리치' 1천억 원대 주가 조작 적발



1천억 원 넘는 자금을 동원해 조직적으로 주가를 띄운 뒤 수백억 원대의 부당이득을 챙긴 일당이 금융당국에 적발됐습니다.



잠시 후 8시 뉴스에서 뵙겠습니다.