국힘 여성의원 "추미애 '윤석열 오빠' 발언 여성 모독…사퇴하라"

▲ 지난 22일 서울 여의도 국회 법제사법위원회에서 열린 '건진법사 관봉권 띠지' 분실 관련 검찰개혁 입법청문회에서 국민의힘 나경원 의원이 더불어민주당 소속 추미애 위원장의 질서유지권 발동에 항의하고 있다.

국민의힘 여성 국회의원은 '윤석열 오빠'를 언급하며 자당 소속 나경원 의원을 비판한 더불어민주당 추미애 법제사법위원장을 향해 "여성 전체를 모독했다"며 즉각 사퇴할 것을 요구했습니다.국민의힘 임이자·조은희·서지영· 김민전·이달희·조배숙· 최수진 등 여성 의원은 오늘(23일) 국회에서 기자회견을 열고 "어제 국회 법제사법위원회에서 벌어진 추 위원장의 여성 비하 발언에 분노한다"면서 이같이 밝혔습니다.이들은 "같은 여성의 입에서 나온 말이 맞는지 귀를 의심하지 않을 수 없었다"면서 "사적 관계를 연상시키는 호칭을 멋대로 사용해 동료 의원의 주체성을 깎아내렸다. 동료 의원을 조롱거리로 만든 전형적인 언어폭력"이라고 지적했습니다.이어 "6선 의원이자 법사위원장이 같은 헌법기관인 여성 국회의원을 모독하고 나아가 대한민국 여성 전체를 모욕한 것"이라면서 "성차별적 표현으로 국회를 '막장 드라마' 무대로 전락시킨 추 위원장은 법사위원장직에서 즉각 사퇴하라"고 말했습니다.앞서 추 위원장은 어제 법사위 전체 회의에서 검찰청 폐지 입법 청문회를 앞두고 논쟁하던 나 의원에게 "이렇게 하는 게 윤석열 오빠한테 무슨 도움이 되느냐"고 말해 국민의힘 의원들로부터 강한 반발을 샀습니다.